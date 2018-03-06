وزير الخارجية الليبى يصل إلى القاهرة للمشاركة بمجلس وزراء الخارجية العرب







القاهرة (أ ش أ)

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، محمد الطاهر سيالة وزير خارجية ليبيا فى زيارة لمصر تستغرق يومين.

ويشارك سيالة فى اجتماع الدورة الـ 149 لمجلس وزراء الخارجية العرب الذى يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا – الأربعاء - ويناقش الإعداد للقمة العربية المقررة أواخر مارس الحإلى فى الرياض، والتطورات السياسية للقضية الفلسطينية، والصراع العربى الإسرائيلى وتفعيل مبادرة السلام العربية، بالإضافة إلى التطورات العربية وعلى رأسها الأزمة السورية والتضامن مع لبنان وتطورات الأوضاع فى ليبيا واليمن.