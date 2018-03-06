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وزير الخارجية الألمانى: برلين تبحث طلب تركيا تسليم زعيم كردى

الثلاثاء، 06 مارس 2018 05:02 م
وزير الخارجية الألمانى: برلين تبحث طلب تركيا تسليم زعيم كردى وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل





برلين (رويترز)
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 قال وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل إن وزارة العدل الألمانية ستبحث طلب تركيا تسليمها الزعيم الكردى السورى صالح مسلم وستتخذ قرارا بناء على المبادئ الدستورية.

وكان جابرييل يتحدث للصحفيين مع وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو الذي يزور برلين لحضور معرض برلين للسياحة والسفر وهو أكبر معارض السياحة فى العالم.

وكانت براج أطلقت سراح مسلم الأسبوع الماضى، وبعد ذلك تحدث مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطى السورى، أكبر حزب لأكراد سوريا، في مظاهرة في برلين يوم السبت.

وقال جابرييل للصحفيين "تلقينا رسالة شفهية من وزارة الخارجية التركية وسنرسل هذا الطلب، كالمعتاد، إلى وزارة العدل (الألمانية) التي ستبحث الأمر على أسس دستورية".

 


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