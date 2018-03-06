وزير الاتصالات يتفقد معرض غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "وطن رقمى 5"







كتبت: هبة السيد

تفقد اليوم المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعمال الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "وطن رقمى 5".

و التقى المهندس ياسر القاضى، أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، برئاسة المهندس وليد جاد معربا عن سعادته بانعقاد مؤتمر وطن رقمي للعام الخامس على التوالى والذى يعد حدث هام لتجمع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و أشاد الوزير، بالمعرض الذى يضم مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر السنوى، لكونه فرصة كبيرة للشركات للتعرف على أحدث التقنيات التكنولوجية التى تخدم المواطنين وتساعد على تفعيل منظومة التحول الرقمى فى مصر.





لقاء وزير الاتصالات بأعضاء غرفة تكنولوجيا المعلومات

كما أكد الوزير على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية بالدولة، موضحاً أن الخطة الاستراتيجية للقطاع واضحة ومحددة وتتواكب مع الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة في التحول الى مجتمع رقمي متكامل، وذلك إلى جانب أنها تساعد فى جذب استثمارات الشركات العالمية إلى السوق المصرى مما يساهم فى خلق فرص عمل للشباب، مضيفا " البنية التحتية التكنولوجية التى تمتلكها مصر فى هذا القطاع تساعدنا فى ان نصبح نموذجاً لعدد كبير من دول العالم".

كما شدد القاضى على أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوفيرها الكترونيا، موضحاً أن حجم الانفاق على التجارة الالكترونية يشهد نمواً كبيراً بشكل سنوي فى مصر. مؤكداً على التنسيق الكامل بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025.

"معرض وطن رقمى" ينعقد هذا العام بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعالمية، وحضور مكثف لممثلين من دول الامارات العربية الشقيقة والسودان والسعودية ولبنان.