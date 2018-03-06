وزير الأوقاف :شرفنا بافتتاح الرئيس لتجديدات الجامع الأزهر







كتب لؤى على

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إننا نحن الأزهريين شرفنا اليوم بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديدات الجامع الأزهر ، تلك التجديدات التي تشكل مرحلة جديدة فى تاريخ الجامع الأزهر،وبخاصة في إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر على أن يكون التجديد والتطوير مبنى ومعنى معا ، وسنكون جميعا عند حسن ظن القيادة السياسية بِنَا جنودا مخلصين أوفياء لكل ما يخدم ديننا ووطننا وأزهرنا الشريف ، وقضايا أمتنا ، وصالح الإنسانية جمعاء في ضوء دور مصر الريادي في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح وترسيخ أسس العيش الإنساني المشترك ونشر سماحة الأديان في العالم كله .

جاء ذلك عقب افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديدات الجامع الأزهر اليوم بحضور سمو ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وعدد من الوزراء والعلماء، وفِى إطار اهتمام الرئيس بقضايا تجديد الخطاب الديني

وأضاف وزير الأوقاف، أن خدمة قضيتنا العادلة وحربنا الشاملة في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، مما يتطلب تضافر القوى والجهود عسكريا وأمنيا وفكريا وثقافيا، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ولا شك أن عمق العلاقات المصرية السعودية وتضافر جهود الدولتين الشقيقتين في ضوء الرؤية الحكيمة للقيادة السياسية بالدولتين ستسهم وبقوة في القضاء على قوى الإرهاب والشر، والعبور بالبلدين الشقيقين إلى انطلاقة كبرى في مجال التنمية بما يحقق صالح الشعبين الشقيقين، ويعود بالخير والاستقرار والأمن على المنطقة كلها ، ويسهم بقوة في تحقيق الأمن والسلام العالمي الذي نتشده للبشرية جمعاء من منطلق تسامح الأديان الذى نؤمن به من أعماق أنفسنا .