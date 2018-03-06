video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

خلال اجتماعها باتحاد المقاولين

وزيرة التضامن توافق على تسديد اتحاد المقاولين حصة العامل بصندوق التأمينات

الثلاثاء، 06 مارس 2018 10:02 ص
وزيرة التضامن توافق على تسديد اتحاد المقاولين حصة العامل بصندوق التأمينات جانب من اللقاء





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

اجتمعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ، ع مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بحضور أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن وياسر حلمى مستشار الوزارة لتكنولوجيا المعلومات، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص.

ووجهت وزيرة التضامن، بضرورة الاهتمام بالعمالة المؤقتة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، لتشمل كل العمالة المؤقتة فى مصر، وفى مقدمتها العمالة بقطاع المقاولات، حيث لا تزيد أعدادهم فى قاعدة بيانات صندوق تأمينات العاملين بالقطاعين العام والخاص عن 264 ألف عامل، وهو ما يمثل حوالى 10% فقط من أعداد العمالة المؤقتة فى قطاع المقاولات حسب التقديرات الخاصة باتحاد التشييد والبناء.

ووافقت غادة والى على مقترح اتحاد مقاولى التشييد والبناء الذى يتضمن أن يسدد الاتحاد حصة صاحب العمل والعاملين لصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك حصة التأمين الصحى على العامل أن يقوم الاتحاد بتحصيل هذه المبالغ من العمال.

كما دعت وزيرة التضامن التعاون مع الاتحاد في ميكنة المنظومة، من خلال استغلال الخبرات التكنولوجية للوزارة، بعمل تطبيق إلكترونى يستخدمه المقاولون فى كل مقاولة، وتسجيل أسماء العاملين عليه، وبناءا على ذلك يتم حصر العمالة وتسديد المستحقات.

كما تضمن المقترح أن يتم تسجيل العمالة عبر التطبيق الإلكترونى عبر الهاتف المحمول ووضع مواعيد الكشف الطبي وغيرها من الأمور المتعلقة بالاستفادة من الخدمات التأمينية والتأمين الصحي على أن تتحمل وزارة التضامن قيمة رسوم الكشف الطبي.

من جانبهم أشاد أعضاء مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء باهتمام وزيرة التضامن الاجتماعي بشمول العمالة المؤقتة تحت مظلة التأمينات الاجتماعية، وأكدوا على استعدادهم الكامل للتعاون مع الوزارة للوصول لأكبر عدد ممكن من العاملين فى قطاع المقاولات لتشملهم المظلة التأمينية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة التضامن تكرم 45 عاملاً محالين على المعاش

التضامن

صاحب العمل

صندوق التأمينات




لا تفوتك
رويترز: مصر تحدد سعر الدولار بـ 17.5 جنيه فى موازنة 2018-2019

رويترز: مصر تحدد سعر الدولار بـ 17.5 جنيه فى موازنة 2018-2019

فيديو.. الفنزويليون يتناولون الكلاب بسبب نقص الغذاء

فيديو.. الفنزويليون يتناولون الكلاب بسبب نقص الغذاء

صور وفيديو.. هدم أخطر منطقة عشوائية بالقاهرة.. نقل 1300 أسرة يسكنون أسفل الصخور بـ"إسطبل عنتر" وتوفير بديل ملائم.. لجنة علمية لبحث كيفية الاستفادة من المكان.. والمحافظة تبحث تظلمات غير المستحقين

صور وفيديو.. هدم أخطر منطقة عشوائية بالقاهرة.. نقل 1300 أسرة يسكنون أسفل الصخور بـ"إسطبل عنتر" وتوفير بديل ملائم.. لجنة علمية لبحث كيفية الاستفادة من المكان.. والمحافظة تبحث تظلمات غير المستحقين

بدء العد التنازلى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. وزيرة الهجرة تنهى جولتها بأستراليا وتتجه لكندا لحث المصريين على المشاركة.. تستعرض فيلم حكاية وطن عن إنجازات الدولة.. والسفارات تذكر الجاليات بأماكن التصويت

بدء العد التنازلى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. وزيرة الهجرة تنهى جولتها بأستراليا وتتجه لكندا لحث المصريين على المشاركة.. تستعرض فيلم حكاية وطن عن إنجازات الدولة.. والسفارات تذكر الجاليات بأماكن التصويت

البسى الصندل على الشراب.. أحذية صيف 2018 شكل تانى

البسى الصندل على الشراب.. أحذية صيف 2018 شكل تانى

نائب رئيس الزمالك: "الأقنعة" سقطت عن مدعى حب النادى

نائب رئيس الزمالك: "الأقنعة" سقطت عن مدعى حب النادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة