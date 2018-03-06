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وزارة المالية: 983 لائحة معتمدة تنظم عمل الصناديق والحسابات الخاصة

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:02 م
وزارة المالية: 983 لائحة معتمدة تنظم عمل الصناديق والحسابات الخاصة لجنة الشئون الاقتصادية





كتب عبد اللطيف صبح
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قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن حصر اللوائح المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة كشف عن وجود 983 لائحة معتمدة من الوزارة، مع مراعاة أن اللائحة الواحدة قد تُطبق على ما يقرب من 50 حساب.

 

من جانبه، طالب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بإيفاد اللجنة بعدد الصناديق والحسابات التى تحكمها تلك اللوائح وتنظم عملها، وعدد الصناديق والحسابات التى تعمل بلا لوائح أو بلوائح غير معتمدة من وزارة المالية.

 

فيما أكد الدكتور "معيط" نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن اعتماد اللوائح ليس بالأمر السهل أو الهين لأنه قد يحتاج إلى تعديل تشريعى، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الصناديق يعمل بلوائح غير معتمدة من المالية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة لمتابعة موقف الصناديق والحسابات الخاصة بالتعاون مع وزارة المالية.


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