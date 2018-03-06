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وزارة الدفاع الروسية: الوضع فى الغوطة الشرقية ما زال متوتراً

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:03 م
وزارة الدفاع الروسية: الوضع فى الغوطة الشرقية ما زال متوتراً الغوطة الشرقية - أرشيفية





كتب أحمد عبد الرحمن
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوضع فى الغوطة الشرقية ما زال متوتراً، مشيرة إلى أن الجماعات المتشددة تواصل خروقاتها للهدنة، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.

 


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