وزارة الدفاع الروسية: الوضع فى الغوطة الشرقية ما زال متوتراً

وزارة الدفاع الروسية: الوضع فى الغوطة الشرقية ما زال متوتراًالثلاثاء، 06 مارس 2018 11:03 م
الغوطة الشرقية - أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوضع فى الغوطة الشرقية ما زال متوتراً، مشيرة إلى أن الجماعات المتشددة تواصل خروقاتها للهدنة، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.
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