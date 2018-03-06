وزارة الدفاع الروسية: الوضع فى الغوطة الشرقية ما زال متوتراً







كتب أحمد عبد الرحمن

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الوضع فى الغوطة الشرقية ما زال متوتراً، مشيرة إلى أن الجماعات المتشددة تواصل خروقاتها للهدنة، وذلك حسبما أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها.