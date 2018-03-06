وزارة الأوقاف تطلق قافلة دعوية لشباب العلماء لوادى النطرون الجمعة







كتب لؤى على

فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية، وبرعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنظم وزارة الأوقاف قافلة دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى وادى النطرون بمحافظة البحيرة الجمعة القادمة 21 من جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 9 من مارس 2018م، تضم كلا من :الشيخ أبو بكر سليمان سليمان، الشيخ على صابر عبد البارى على الشيخ، الشيخ مصطفى عبد الرحمن عبد العال، الشيخ عصام كمال بسيونى.

علما بأن موضوع خطبة الجمعة الموحدة تحت عنوان: "منزلة الشهداء عند ربهم"، فالشهادة فى سبيل الله تعني: بذل النفس نصرةً لدين الله (عزّ وجل)، وإعلاء لكلمة الحق، ودفاعًا عن الوطن، والنفس، والمال، والأرض، والعرض، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) قال: (مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أو دُونَ دَمِهِ أو دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ)، وقد جاء رجل إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حَمِية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل رياء، فأى ذلك فى سبيل الله؟. قال: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِى العُلْيَا، فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ). فالشهداء هم الأبطال الذين أحيوا فينا روح الكرامة والمروءة والعزة والشهامة، واستطاعوا أن يحفظوا لمصر مكانتها وهيبتها، وما زال حماة الوطن يبذلون أنفسهم فى سبيله لمواجهة الإرهاب الأسود الغاشم، والجماعات التكفيرية الضالة المضلة.