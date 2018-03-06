video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 مارس 2018 01:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

والد الشهيد أحمد الشاذلى: تعلمت من ابنى حب الوطن قولا وفعلا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 08:57 م
والد الشهيد أحمد الشاذلى: تعلمت من ابنى حب الوطن قولا وفعلا والد الشهيد الملازم أول أحمد الشاذلى شهيد العملية الشاملة سيناء 2018





كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال والد الشهيد الملازم أول أحمد الشاذلى، إنه تعلم الكثير من نجله الشهيد أولها حب الوطن قولاً وفعلاً، مشدداً على أنه فخور بالمنزلة التى منحها له ابنه فى الجنة، وتابع:" كان أحد الشباب اللى ربنا رضى عنهم بهذه المنزلة فى الجنة.. هو مش هيغلا على بلده وهو كان طالب الشهادة ..وأنا زفيت ابنى يوم 25 فبراير.. ابنى عاش نزيه بمعنى الكلمة واستشهد بطل".

وأضاف "الشاذلى"، خلال لقاء له عبر الأقمار الاصطناعية ببرنامج "بين السطور"، المذاع عبر فضائية "ON live"، أن نجله كان يتخذ من الشهيد المنسى قدوة له ومثل أعلى، وتابع:" ابنى قال أنا نفسى أكون مثل البطل المنسى لأنه كان قدوه له.. ابنى كان طالب الشهادة وربنا منحها ليه".

واستطرد والد الشهيد قائلاً:"أنا اتعلمت من ابنى الصغير حاجات كتير ومنها حب الوطن بالفعل والقول، وأنا بفخر إنه منحنى منزلة ربنا يقدرنى وأحافظ عليها".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمانى الخياط تضع وردة حمراء للاحتفال بيوم المحاربين القدماء

أمانى الخياط "ON live": الانتخابات القادمة تفويض جديد للحرب على الدول الراعية للإرهاب

امانى الخياط

احمد الشاذلى

سيناء

ارهاب

الجيش




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة