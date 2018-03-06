والد الشهيد أحمد الشاذلى: تعلمت من ابنى حب الوطن قولا وفعلا







كتب أيمن رمضان

قال والد الشهيد الملازم أول أحمد الشاذلى، إنه تعلم الكثير من نجله الشهيد أولها حب الوطن قولاً وفعلاً، مشدداً على أنه فخور بالمنزلة التى منحها له ابنه فى الجنة، وتابع:" كان أحد الشباب اللى ربنا رضى عنهم بهذه المنزلة فى الجنة.. هو مش هيغلا على بلده وهو كان طالب الشهادة ..وأنا زفيت ابنى يوم 25 فبراير.. ابنى عاش نزيه بمعنى الكلمة واستشهد بطل".

وأضاف "الشاذلى"، خلال لقاء له عبر الأقمار الاصطناعية ببرنامج "بين السطور"، المذاع عبر فضائية "ON live"، أن نجله كان يتخذ من الشهيد المنسى قدوة له ومثل أعلى، وتابع:" ابنى قال أنا نفسى أكون مثل البطل المنسى لأنه كان قدوه له.. ابنى كان طالب الشهادة وربنا منحها ليه".

واستطرد والد الشهيد قائلاً:"أنا اتعلمت من ابنى الصغير حاجات كتير ومنها حب الوطن بالفعل والقول، وأنا بفخر إنه منحنى منزلة ربنا يقدرنى وأحافظ عليها".