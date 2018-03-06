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نقابة المحامين تقرر إنابة أعضاء فى الحضور عن محامى شمال سيناء

الثلاثاء، 06 مارس 2018 10:25 م
نقابة المحامين تقرر إنابة أعضاء فى الحضور عن محامى شمال سيناء سامح عاشور نقيب المحامين





كتب محمد السيد
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انتدبت النقابة العامة للمحامين عددا من محاميى شمال سيناء يتولون الحضور عن زملائهم بالقضايا المنظورة بمجمع محاكم الإسماعيلية، نظراً للظروف العصيبة التي تمر بها شبه جزيرة سيناء، التى تعوق الانتقال اليومى ومباشرة قضاياهم وذلك بناء على تعليمات النقيب سامح عاشور.
 
وبحسب بيان صادر عن النقابة منذ قليل، قال إسلام فاروز أمين صندوق النقابة الفرعية، إن النقيب العام  تواصل مع وزير العدل، فور تقديم طلب له لتأجيل قضايا شمال سيناء، بمحاكم الإسماعيلية، وذلك لعدم القدرة على متابعتها بشكل دورى ومنتظم . 
 
وأكد "فاروز"، أن النقابة حصلت على موافقة الوزارة بالتأجيل، بشرط حضور المحامين المنتدبين بالجلسة لطلب التأجيل، وقرر النقيب العام بأن تكفل النقابة دعم هؤلاء، وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لهم، حفاظاً على مصالح المواطنين.
 
وعلى جانب آخر، أوضح "أمين الصندوق"، أنه تم تسليم محامين الفرعية الإعانات العاجلة التى وجه بها النقيب العام، علاوة على تحميل سيارات بالمواد الغذائية من كافة الأنواع لتوزيعها على الجميع، نظراً لحالة الطوارئ التى تشهدها شبه الجزيرة فى الوقت الراهن للقضاء على الإرهاب. 
 
كما كلف "نقيب المحامين" راشد الجندى عضو النقابة العامة، بمتابعة تلك التوجيهات، بالتنسيق مع ممدوح العيادى النقيب الفرعى.
 
ووجه "فاروز" الشكر لنقيب المحامين على جهوده وعدم تهاونه فى توفير كافة الوسائل اللازمة لمساعدة المحامين في تلك الظروف، لتقديم أفضل الرعاية لهم.
 

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