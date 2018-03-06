نقابات "إير فرانس" تدعو للإضراب مجددا فى 23 مارس للمطالبة بزيادة الرواتب

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دعت 10 نقابات لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، اليوم الثلاثاء، للإضراب فى 23 مارس الجارى للمطالبة بزيادة الرواتب، وذلك بعد مرور شهر من الإضراب السابق الذى دفع إدارة الشركة إلى إلغاء نحو ربع عدد رحلاتها، ومن المقرر أن تجتمع النقابات الممثلة للطيارين والضيافة الجوية والأطقم الأرضيّة فى 15 مارس لبحث إمكانية تشديد الحركة الاحتجاجية، بحسب مصادر نقابية.

وكان 28% من موظفى (إير فرانس) شاركوا - فى 22 فبراير الماضى - فى الإضراب الذى دعت إليه النقابات للمطالبة برفع الرواتب بنسبة 6 % بدلا من 1 %، كما تقترح إدارة الشركة، من جانبها، ترى الإدارة التنفيذية أن مطلب الزيادة بنسبة 6 % غير واقعى لأنه سيكلف الشركة 240 مليون يورو، فى الوقت الذى تزال فيه نتائجها، بالرغم من تحسنها، أقل مرتين من منافسين مثل (لوفتهانزا) الالمانية وأقل ثلاث مرات من "الخطوط البريطانية "بريتيش إيرويز".