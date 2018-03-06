video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نقابات "إير فرانس" تدعو للإضراب مجددا فى 23 مارس للمطالبة بزيادة الرواتب

الثلاثاء، 06 مارس 2018 02:40 م
نقابات "إير فرانس" تدعو للإضراب مجددا فى 23 مارس للمطالبة بزيادة الرواتب موظفو إير فرانس - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

دعت 10 نقابات لشركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس)، اليوم الثلاثاء، للإضراب فى 23 مارس الجارى للمطالبة بزيادة الرواتب، وذلك بعد مرور شهر من الإضراب السابق الذى دفع إدارة الشركة إلى إلغاء نحو ربع عدد رحلاتها، ومن المقرر أن تجتمع النقابات الممثلة للطيارين والضيافة الجوية والأطقم الأرضيّة فى 15 مارس لبحث إمكانية تشديد الحركة الاحتجاجية، بحسب مصادر نقابية.

وكان 28% من موظفى (إير فرانس) شاركوا - فى 22 فبراير الماضى - فى الإضراب الذى دعت إليه النقابات للمطالبة برفع الرواتب بنسبة 6 % بدلا من 1 %، كما تقترح إدارة الشركة، من جانبها، ترى الإدارة التنفيذية أن مطلب الزيادة بنسبة 6 % غير واقعى لأنه سيكلف الشركة 240 مليون يورو، فى الوقت الذى تزال فيه نتائجها، بالرغم من تحسنها، أقل مرتين من منافسين مثل (لوفتهانزا) الالمانية وأقل ثلاث مرات من "الخطوط البريطانية "بريتيش إيرويز".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"إير فرانس" تلغى 50% من رحلاتها بسبب إضراب موظفيها

موظفو "اير-فرانس" يضربون عن العمل للمطالبة بزيادة رواتبهم

اخبار عالمية

الخطوط الجوية الفرنسية

النقابات العمالية الفرنسية

اير فرانس

اضراب فى فرنسا

اخبار العالم

اخبار فرنسا




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة