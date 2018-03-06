موسكو: قضية الجاسوس المزدوج السابق تُستغل لشيطنة روسيا







رويترز

قالت السفارة الروسية فى بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها قلقة بشدة بسبب الأنباء الواردة فى وسائل الإعلام البريطانية بشأن نقل الجاسوس الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال إلى المستشفى مضيفة أن الواقعة تستغل لشيطنة روسيا.

وذكرت السفارة أنها تريد معلومات حول الواقعة من السلطات البريطانية ودعت إلى وضع حد لما أسمته "شيطنة روسيا".

وقال متحدث باسم السفارة فى بيان "الطريقة التى يوصف بها الموقف فى وسائل الإعلام البريطانية تبعث على القلق الشديد. سرعان ما أطلق الإعلام البريطانى مرحلة جديدة من الحملة المناهضة لروسيا"، من ناحية أخرى قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون اليوم الثلاثاء إن بلاده سترد بقوة إذا ثبت أن روسيا ضالعة فى الواقعة.

وأضاف أمام فى البرلمان "هناك الكثير من التكهنات حول الواقعة المزعجة فى سالزبرى حيث عثر على رجل يبلغ من العمر 66 عاما، سيرجى سكريبال، وابنته يوليا البالغة من العمر 33 عاما فى حالة غياب عن الوعى".

وتابع "على الرغم من أنه من الخطأ إطلاق الحكم المسبق على التحقيق فإن بوسعى طمأنة المجلس أن حكومة جلالتها سترد بقوة وكما ينبغى إذا ظهرت أدلة تشير إلى مسؤولية دولة".