موسكو: تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن حادث العميل الروسى السابق متهورة







كتب محمد شرقاوى

أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن الخارجية الروسية تعتبر تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن الحادث الذى تعرض له العميل الروسى السابق بأنها متهورة.