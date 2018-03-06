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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:20 م
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موسكو: تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن حادث العميل الروسى السابق متهورة

الثلاثاء، 06 مارس 2018 05:10 م
موسكو: تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن حادث العميل الروسى السابق متهورة وزير الخارجية الروسى





كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن الخارجية الروسية تعتبر تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن الحادث الذى تعرض له العميل الروسى السابق بأنها متهورة.

 

 

 


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الخارجية الروسية

العميل الروسى

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بريطانيا




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