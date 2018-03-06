موسكو: تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن حادث العميل الروسى السابق متهورة

موسكو: تصريحات وزير خارجية بريطانيا بشأن حادث العميل الروسى السابق متهورةالثلاثاء، 06 مارس 2018 05:10 م
وزير الخارجية الروسى
كتب محمد شرقاوى
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أفادت فضائية سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها، أن الخارجية الروسية تعتبر تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن الحادث الذى تعرض له العميل الروسى السابق بأنها متهورة.
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