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مهاب مميش يبحث مع سيمنس الألمانية إنشاء مركز لتدريب العمالة بقناة السويس

الثلاثاء، 06 مارس 2018 12:07 م
مهاب مميش يبحث مع سيمنس الألمانية إنشاء مركز لتدريب العمالة بقناة السويس الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس





كتبت: دانه الحديدى
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التقى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدا من شركة سيمنس الألمانية صباح اليوم الثلاثاء، فى مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، لمناقشة أعمال اللجنة المشتركة بين الهيئة الاقتصادية وسيمنس، بشأن إنشاء مركز تدريب فنى للعمالة المصرية بمشروعات المنطقة الاقتصادية.

ضم الوفد المهندس عماد غالى الرئيس التنفيذى لـ"سيمنس مصر"، وتوماس لويبنر مدير قطاع التعلم فى "سيمنس" العالمية، وتورستن إندا نائب الرئيس لقطاع العلاقات الحكومية، وفيلفريد فينهولد مدير إدارة تطوير الأعمال، وحضر اللقاء من الهيئة الاقتصادية المهندس أمير عبد الغفار مدير قطاع المشروعات، واللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك، وسمير عبد الشافى مستشار الاستثمار، واللواء إيهاب صالح منسق اللجنة المشتركة، وأمانى عيسوى مستشار العلاقات الدولية بالهيئة.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أكد الفريق مهاب مميش جدية الهيئة الاقتصادية واهتمامها بتوفير فرص عمل للشباب، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، خاصة فى مشروعات المنطقة والموانئ التابعة، متابعا: "الهيئة تولى اهتماما كبيرا بوجود مركز للتدريب الفنى وفق أحدث التقنيات العالمية فى منطقة العين السخنة، لدعم المشروعات بعمالة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى، لخدمة المستثمرين فى قطاعات عدة".

وأكد "مميش" خلال اللقاء، أن الشراكة مع سيمنس العالمية شهادة نجاح للمنطقة الاقتصادية، خاصة أن الشركة لها استثماراتها ومشروعاتها الضخمة فى مصر، التى تؤكد على عمق العلاقات الوثيقة بين مصر وألمانيا، خاصة فى مجال التدريب المهنى، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة بين الطرفين تعمل على دراسة إنشاء مركز تدريب فى بورسعيد والإسماعيلية، على غرار ما تم الاتفاق عليه فى العين السخنة.

 واختتمت الهيئة الاقتصادية بيانها حول اللقاء، بتأكيد أن الاتفاق يأتى فى إطار نتائج زيارة الفريق مميش لألمانيا فى سبتمبر الماضى، التى أسفرت عن كثير من النتائج الإيجابية ومنها الاتفاق على عودة شركة مرسيدس للسوق المصرية، إضافة إلى لقائه مسؤولى شركة سيمنس لبحث أسلوب وطريقة تطوير التعليم الفنى المزدوج، وإنشاء مركز تدريب بمواصفات عالمية داخل المنطقة، لتدريب وتأهيل العمالة الفنية على متطلبات سوق العمل، خاصة فى المشروعات والصناعات الضخمة داخل المنطقة.

 

لقاء الفريق مهاب مميش بوفد شركة سيمنس

لقاء الفريق مهاب مميش بوفد شركة سيمنس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
 

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