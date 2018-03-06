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منظمة خريجى الأزهر: خطف "بوكو حرام" للفتيات عمل إجرامى وإفساد فى الأرض

الثلاثاء، 06 مارس 2018 10:53 ص
منظمة خريجى الأزهر: خطف "بوكو حرام" للفتيات عمل إجرامى وإفساد فى الأرض جماعة بوكو حرام الإرهابية





كتب لؤى على
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أكدت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، أن ما تقوم به جماعة بوكو حرام من خطف للفتيات النيجيريات والاعتداء على أعراضهن أعمال إجرامية تحرمها كل الشرائع والأديان السماوية وترفضها المواثيق الدولية. 


وأشارت المنظمة في بيان لها ،اليوم،إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل إنسان كرامة وحرمة، بغض النظر عن عقيدته ولونه ولغته، فقد قال الله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بنى آدم﴾ [الإسراء:70] ولم يقل كرمنا المؤمنين ولا المسلمين ولا الملتزمين، مؤكداً أن أعمال "بوكوحرام" إفساد فى الأرض .

وأضاف البيان أن النبي  قد أمرنا أن نستوصي بالنساء والفتيات، بل أمرنا أن لا نفجع عصفورة في وليدها، فكيف بمن يفجعون الآباء والأمهات فى بناتهن.

واستنكر بيان "خريجى الأزهر" هذا الفعل الإجرامى قائلا: كيف يدعى هؤلاء أنهم ينصرون الإسلام ويسعون إلى إقامته، وهم يهدرون مقصدا عظيما من مقاصد شريعة الإسلام وهو حفظ العرض، باعتدائهم على الفتيات العفيفات.


وأكد البيان في ختامه أن منظمة خريجى الأزهر تشاطر أهل الضحايا أحزانهم، وأنها تسعى عن طريق فروعها بالداخل والخارج إلى مواجهة هذا الفكر الهدام، وبيان فساده وضلاله، واصفا الإسلام الحق بأنه دين الرحمة والسلام والطمأنينة، وليس القسوة والخطف والقتل.

 


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