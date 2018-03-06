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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:22 م
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منطقة الأقصر الأزهرية : اختيار رؤساء اللجان والملاحظين وتدريبهم لضبط الإمتحانات

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:22 م
منطقة الأقصر الأزهرية : اختيار رؤساء اللجان والملاحظين وتدريبهم لضبط الإمتحانات إجتماع رئيس المنطقة الأزهريه





الأقصر – أحمد مرعى
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أكد الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس المنطقة الأزهرية بالأقصر، أن قطاع المعاهد طور من آليات العمل فى اختيار رؤساء اللجان والملاحظين، حيث إن الاختيار يعتمد على الكفاءة والخبرة، ومن ثم تدريبهم على نظام الامتحانات، وأحدث الطرق لضبط الامتحانات، وسيرها على أفضل حال، جاء ذلك على هامش اجتماع رئيس المنطقة بالمرشحين لرئاسة لجان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2017/2018.

ومن جانبه قال أحمد على مدير إدارة الإمتحانات بالمنطقة، أن الإجتماع تناول أهم التعليمات الخاصة بلجان الامتحانات ودور كلًا من الرئيس والوكيل فى انتظام تلك اللجان، حتى تمر بسلام دون مشكلات، وكيفية إدارة اللجان والاستعداد التام لها، من إستلام أوراق اللجنة حتى نهايتها، وكيفية التعامل مع الطلاب والتنبيه عليهم بعدم إصطحاب التليفون المحمول.

كما تم الإتفاق على وضع هواتف أعضاء اللجنة فى صناديق خاصة، واتباع التعليمات الواردة من قطاع المعاهد الخاصة، والموضحة بكراسة التعليمات وتطبيقها جيدا، والصفات الواجب توافرها فى رؤساء اللجان، ومنها القيادة الحكيمة وتسيير أعمال اللجنة وتكليف الوكلاء بتوزيع اللجان، ومشرفى الأدوار وتكليف العمالة النشطة فى حراسة بوابات المعاهد إلى جوار حراسة الشرطة، وعدم السماح لغير أعضاء اللجنة بالدخول.

 


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