مقتل 3 سوريين وإصابة 15 آخرين جراء سقوط قذائف بدمشق وريفها

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لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف صاروخية على حى باب توما ومدينة جرمان بالعاصمة السورية دمشق وريفها.



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق قوله إن المجموعات المسلحة المنتشرة فى بعض مناطق الغوطة استهدفت بقذيفتى هاون ساحة السيوف ومنطقة كرم الصمادى ومحيط ساحة الرئيس ومدخل مدينة جرمانا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات.



وأضاف المصدر أن المجموعات المسلحة أطلقت قذيفتين على حى باب توما سقطتا فى منطقة الجورة، ما أسفر عن إصابة شخصين أحدهما طفل بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات.

وتنتشر فى عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة، تحتجز المدنيين دروعا بشرية وتستهدف بالقذائف الأحياء السكنية فى مدينة دمشق ومحيطها، فى حين تنفذ وحدات من الجيش السورى عملية عسكرية للقضاء عليها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.