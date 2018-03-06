video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 3 سوريين وإصابة 15 آخرين جراء سقوط قذائف بدمشق وريفها

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:24 م
مقتل 3 سوريين وإصابة 15 آخرين جراء سقوط قذائف بدمشق وريفها العنف فى سوريا- أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون، اليوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف صاروخية على حى باب توما ومدينة جرمان بالعاصمة السورية دمشق وريفها.


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة دمشق قوله إن المجموعات المسلحة المنتشرة فى بعض مناطق الغوطة استهدفت بقذيفتى هاون ساحة السيوف ومنطقة كرم الصمادى ومحيط ساحة الرئيس ومدخل مدينة جرمانا، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وإلحاق أضرار مادية بالممتلكات.


وأضاف المصدر أن المجموعات المسلحة أطلقت قذيفتين على حى باب توما سقطتا فى منطقة الجورة، ما أسفر عن إصابة شخصين أحدهما طفل بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية فى المنازل والممتلكات.
وتنتشر فى عدد من قرى وبلدات الغوطة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة، تحتجز المدنيين دروعا بشرية وتستهدف بالقذائف الأحياء السكنية فى مدينة دمشق ومحيطها، فى حين تنفذ وحدات من الجيش السورى عملية عسكرية للقضاء عليها وإعادة الأمن والاستقرار إلى الغوطة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الروسى: سمحنا لمقاتلى المعارضة بمغادرة الغوطة الشرقية خلال الهدنة

الأردن يدعو إلى "وقف فورى" لإطلاق النار فى الغوطة الشرقية

الغوطة

سوريا

اخبار سوريا

اخبار العالم

اخبار العرب

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة