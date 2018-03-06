مقتل شاب على يد سائق "توك توك" لخلافات على الأجرة بالبحيرة







البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

لقى شاب فى العقد الثانى من العمر مصرعه، إثر تعدى سائق توك توك عليه بطعنه لخلافات على الأجرة بقرية الطول التابعة لمركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة بمقتل شخص على يد سائق توك توك بقرية الطود التابعة لدائرة المركز، تبين حدوث مشاجرة بين "حمدى م ا 17 سنة سائق "توك توك" ، و"أحمد ا م 16 سنة" والمقيم عزبة رياض بقرية الطوق لخلافات بينهما على الأجرة ونتج عنها مقتل الثانى، تم ضبط سائق التوك توك المتهم ونقل الجثة لمشرحة المستشفى العام وجارٍ تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.