معهد الكبد بالمنوفية يطلق حملة للكشف المبكر وعلاج فيروس C فى الأطفال بشنشور







المنوفية – محمود شاكر

يطلق معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية، حملة ضمن حملاته للكشف المبكر عن فيروس c في الأطفال، بالتعاون مع جمعية نهضة وتنمية شنشور، يوم السبت القادم 10 مارس القادم، بقرية شنشور مركز أشمون.

يأتى ذلك، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام عبد الدايم عميد المعهد، والدكتورة سميرة عزت وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جاسر العزب وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد عميد المعهد، أن الحملة ستقوم بعمل تحليل فيروس سى للأطفال من 12 إلى 17 سنة، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية للكشف المبكر عن فيروس c، وعلاج المرضى بالمجان بالمعهد، بالإضافة إلى عقد مؤتمر جماهيرى عن التوعية بالفيروس والوقاية منه.