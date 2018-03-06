video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 01:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصطفى بكرى: نشطاء يناير تلقوا مليارا و200 مليون جنيه لتصدير الوهم والفوضى

الثلاثاء، 06 مارس 2018 11:36 ص
مصطفى بكرى: نشطاء يناير تلقوا مليارا و200 مليون جنيه لتصدير الوهم والفوضى النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب





وائل ربيعى
إضافة تعليق

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حروب الإعلام واحدة من حروب الجيل الرابع، وهى حرب منهكة تخوضها مصر على امتداد سنوات.

وأضاف "بكرى"، فى كلمته بندوة "استراتيجية الأمن القومى المصرى" التى تنظمها جامعة حلوان، أن حروب الجيل الرابع تستهدف المعتقدات والمفاهيم والعقول، من خلال إعادة رسم العقل العربى، متابعا: "الهدف تغيير القناعات والموروث الفكرى والعقائدى، وخداع الجماهير والرهان على حالة اللاوعى، خاصة أن 40% من الشعب أميين".

وأشار النائب مصطفى بكرى فى حديثه، إلا أن مصر شهدت محاولات متتابعة لخلق حالة احتقان بين الشعب والقوات المسلحة، والفصل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصرى، وبين القيادة والقطاع الرئيسى، وشحن الشارع ضد قوات مصر، متابعا: "نشطاء الثورة تلقوا مليارا و200 مليون جنيه فى 2011 لتصدير الوهم والفوضى، وحتى يكونوا طرفا فى محاربة المجتمع من خلال القلم ومواقع التواصل الاجتماعى، والعزل عن الماضى والحضارة والثقافة لصنع حالة من الفوضى الخلاقة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب برلمانى: قرار المحكمة بشأن اتفاقية تيران وصنافير جاء متسقا مع قرار مجلس النواب

مصطفى بكرى

تسران وصنافير

جامعة حلوان




لا تفوتك
رويترز: مصر تحدد سعر الدولار بـ 17.5 جنيه فى موازنة 2018-2019

رويترز: مصر تحدد سعر الدولار بـ 17.5 جنيه فى موازنة 2018-2019

فيديو.. الفنزويليون يتناولون الكلاب بسبب نقص الغذاء

فيديو.. الفنزويليون يتناولون الكلاب بسبب نقص الغذاء

صور وفيديو.. هدم أخطر منطقة عشوائية بالقاهرة.. نقل 1300 أسرة يسكنون أسفل الصخور بـ"إسطبل عنتر" وتوفير بديل ملائم.. لجنة علمية لبحث كيفية الاستفادة من المكان.. والمحافظة تبحث تظلمات غير المستحقين

صور وفيديو.. هدم أخطر منطقة عشوائية بالقاهرة.. نقل 1300 أسرة يسكنون أسفل الصخور بـ"إسطبل عنتر" وتوفير بديل ملائم.. لجنة علمية لبحث كيفية الاستفادة من المكان.. والمحافظة تبحث تظلمات غير المستحقين

بدء العد التنازلى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. وزيرة الهجرة تنهى جولتها بأستراليا وتتجه لكندا لحث المصريين على المشاركة.. تستعرض فيلم حكاية وطن عن إنجازات الدولة.. والسفارات تذكر الجاليات بأماكن التصويت

بدء العد التنازلى للانتخابات الرئاسية بالخارج.. وزيرة الهجرة تنهى جولتها بأستراليا وتتجه لكندا لحث المصريين على المشاركة.. تستعرض فيلم حكاية وطن عن إنجازات الدولة.. والسفارات تذكر الجاليات بأماكن التصويت

البسى الصندل على الشراب.. أحذية صيف 2018 شكل تانى

البسى الصندل على الشراب.. أحذية صيف 2018 شكل تانى

نائب رئيس الزمالك: "الأقنعة" سقطت عن مدعى حب النادى

نائب رئيس الزمالك: "الأقنعة" سقطت عن مدعى حب النادى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة