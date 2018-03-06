مصطفى بكرى: نشطاء يناير تلقوا مليارا و200 مليون جنيه لتصدير الوهم والفوضى







وائل ربيعى

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حروب الإعلام واحدة من حروب الجيل الرابع، وهى حرب منهكة تخوضها مصر على امتداد سنوات.

وأضاف "بكرى"، فى كلمته بندوة "استراتيجية الأمن القومى المصرى" التى تنظمها جامعة حلوان، أن حروب الجيل الرابع تستهدف المعتقدات والمفاهيم والعقول، من خلال إعادة رسم العقل العربى، متابعا: "الهدف تغيير القناعات والموروث الفكرى والعقائدى، وخداع الجماهير والرهان على حالة اللاوعى، خاصة أن 40% من الشعب أميين".

وأشار النائب مصطفى بكرى فى حديثه، إلا أن مصر شهدت محاولات متتابعة لخلق حالة احتقان بين الشعب والقوات المسلحة، والفصل بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش المصرى، وبين القيادة والقطاع الرئيسى، وشحن الشارع ضد قوات مصر، متابعا: "نشطاء الثورة تلقوا مليارا و200 مليون جنيه فى 2011 لتصدير الوهم والفوضى، وحتى يكونوا طرفا فى محاربة المجتمع من خلال القلم ومواقع التواصل الاجتماعى، والعزل عن الماضى والحضارة والثقافة لصنع حالة من الفوضى الخلاقة".