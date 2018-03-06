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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:20 م
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مصرع 32 شخصا فى تحطم طائرة نقل روسية بقاعدة جوية بسوريا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:42 م
مصرع 32 شخصا فى تحطم طائرة نقل روسية بقاعدة جوية بسوريا تحطم طائرة روسية - اشيفية





رويترز
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة نقل روسية في قاعدة جوية روسية فى سوريا، وأكدت الوزارة مقتل كل من كانوا على متن الطائرة وهم 26 راكبا و6 من أفراد الطاقم.

وأشارت المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة ربما يكون خللا فنيا.

وقالت وسائل إعلام روسية أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها فى مطار حميميم، وأوضحت الدفاع الروسية أنها ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عرفان البيومي

الله اكبر

اللهم دمر بشار وكل من يساعده

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