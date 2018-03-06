مصرع 32 شخصا فى تحطم طائرة نقل روسية بقاعدة جوية بسوريا

مصرع 32 شخصا فى تحطم طائرة نقل روسية بقاعدة جوية بسورياالثلاثاء، 06 مارس 2018 03:42 م
تحطم طائرة روسية - اشيفية
رويترز
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة نقل روسية في قاعدة جوية روسية فى سوريا، وأكدت الوزارة مقتل كل من كانوا على متن الطائرة وهم 26 راكبا و6 من أفراد الطاقم.
وأشارت المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب تحطم الطائرة ربما يكون خللا فنيا.
وقالت وسائل إعلام روسية أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها فى مطار حميميم، وأوضحت الدفاع الروسية أنها ستدرس جميع الفرضيات الممكنة لما حدث".
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عدد الردود 0
بواسطة:
عرفان البيومي
الله اكبر
اللهم دمر بشار وكل من يساعده