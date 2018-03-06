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مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:48 م
مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو حادث تصادم - ارشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة بمحور 26 يوليو أعلى الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
 
 
 

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