مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليوالثلاثاء، 06 مارس 2018 07:48 م
حادث تصادم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى وأجرة بمحور 26 يوليو أعلى الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وأنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى محور 26 يوليو بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
إضافة تعليق
كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا
على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة