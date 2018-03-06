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مستشار الرئيس الفلسطينى: نهج ترامب مع الفلسطينيين مثل دفع الأبقار نحو الذبح

الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:53 م
مستشار الرئيس الفلسطينى: نهج ترامب مع الفلسطينيين مثل دفع الأبقار نحو الذبح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





رام الله (أ ف ب)
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شبه مسئول فلسطينى الثلاثاء، نهج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجاه الفلسطينيين برعاة البقر الأمريكيين الذين يدفعون الماشية نحو الذبح.

وجاء تصريح هذا المسئول بعد يوم من ترحيب الرئيس الأمريكى برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى واشنطن والتمهيد للإعلان عن خطته فيما بات يعرف باسم صفقة السلام الاسرائيلية الفلسطينية.

وقال محمد اشتية، مستشار الرئيس الفلسطينى محمود عباس للصحافيين فى مكتبه فى رام الله إن "ما يجرى اليوم معنا يشبه ما يسمونه فى أمريكا قيادة الماشية نحو فخ إطلاق النار".

وأضاف "يأتون بالماشية إلى موقع فيه مخرج واحد، ورجل على ظهر حصان بيده سوط، ويدفعون الماشية نحو الفخ وكلما عبرت بقرة أطلقت عليها النار فى الرأس من مسدس كهربائى، ثم تساق على سير إلى الذبح ومن ثم نأكلها على شكل هامبرجر".

وقال اشتية "هذا ما يجرى مع الفلسطينيين اليوم بالضبط".

 


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