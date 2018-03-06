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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:21 م
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مسئول أوروبى: يجب استهداف السلع الضارة لأمريكا ردا على "تعريفات ترامب"

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:14 م
مسئول أوروبى: يجب استهداف السلع الضارة لأمريكا ردا على "تعريفات ترامب" البرلمان الأوروبى - أرشيفية





أ ش أ
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أكد رئيس لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبى، بيرند لانج، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن يستهدف السلع الأمريكية التى ستضر بالولايات المتحدة إذا ما واصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تهديداته برفع التعريفة الجمركية على الصلب والسيارات أجنبية الصنع.

وقال لانج - فى تصريح نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - إن الاتحاد الأوروبى ليس مضطرا لمطابقة التعريفات الجمركية الأمريكية بدقة وإنما عليه فقط أن يستهدف بعناية الصادرات الأمريكية مثل فول الصويا والذرة الحلوة والذرة العادية".

وأضاف "أنه يتعين على الأوروبيين اتخاذ الإجراءات التى تؤثر بالفعل"، معربًا عن أمله فى أن تمنع أصوات العقلاء داخل الولايات المتحدة ترامب من فرض هذه التعريفات، وكان ترامب، أعرب عن دعمه لفرض رسوم جمركية على الألومنيوم والمعادن المصنعة بالخارج، محذرًا من أنه قد يتم رفع الضرائب المفروضة على السيارات الأوروبية أيضا.


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