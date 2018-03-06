مسؤول: مصر تطرح مناقصة لاستيراد الغاز المسال فى الربع الثانى من العام الجارى

مسؤول: مصر تطرح مناقصة لاستيراد الغاز المسال فى الربع الثانى من العام الجارىالثلاثاء، 06 مارس 2018 01:05 م
المهندس طارق الملا وزير البترول
رويترز
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قال مسؤول فى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لرويترز اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستعد لطرح مناقصة لشراء إمدادات من الغاز الطبيعى المسال فى الربع الثانى من العام الجارى، وذلك لتستلمها فى الربع الثالث، ولم يذكر عدد الشحنات ولا تفاصيل أخرى.
ومن المتوقع أن يتقلص احتياج مصر لاستيراد الغاز المسال هذا العام، بعد بدء الإنتاج من عدة حقول غاز كبيرة، حيث تسعى البلاد لوقف الاستيراد بحلول 2019، مع تحقيق الاكتفاء الذاتى نهاية العام الحالى.
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