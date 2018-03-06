video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء: 3 جمعيات صيد تضم 768 صيادا بالمحافظة

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:00 ص
مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء: 3 جمعيات صيد تضم 768 صيادا بالمحافظة صيد اسماك - أرشيفية





جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

قال أشرف كمال مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء، إنه يوجد ثلاثة جمعيات الصيادين على مستوى المحافظة وهى جمعية الصادين بدهب وتضم 289 صياد وجمعية راس سدر وتضم 155صياد وجمعية طور سيناء تضم 324 صياد باجمالى 768 صياد على مستوى المحافظة.

وأكد اشرف فى تصريح خاص ( اليوم السابع ) أنه صرف 5 مليون جنية الصيادين خلال اشهر الوقف مساهم من خمس جهات محافظة جنوب سيناء ووزارة الزراعة والبيئة والبترول والسياحة مشيرا الى إنشاء صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية للموارد السمكية بالبحر الاحمر وخليجى السويس والعقبة طبقا للبروتوكول بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البترول والبيئة والسياحة والزراعة على أن يكون رأس مال الصندوق 30 مليون جنيه تم صرف 5 مليون تعويضات للصيادين عن أشهر وقف الصيد والباقي 25 مليون جنيها.

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. رئيس مدينة أبو رديس يشارك الطلاب نشيد الصاعقة "قالوا إيه"

12 سيدة يتنافسن على الفوز بلقب الأم المثالية فى جنوب سيناء

صور.. "تعليم جنوب سيناء" يكرم الفائز بكأس بطولة دورى المدارس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء

محافظه جنوب سيناء

خالد فوده

اخبار جمعية الصيادين




لا تفوتك
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة