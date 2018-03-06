مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء: 3 جمعيات صيد تضم 768 صيادا بالمحافظة

مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء: 3 جمعيات صيد تضم 768 صيادا بالمحافظةالثلاثاء، 06 مارس 2018 03:00 ص
صيد اسماك - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال أشرف كمال مدير الثروة السمكية بجنوب سيناء، إنه يوجد ثلاثة جمعيات الصيادين على مستوى المحافظة وهى جمعية الصادين بدهب وتضم 289 صياد وجمعية راس سدر وتضم 155صياد وجمعية طور سيناء تضم 324 صياد باجمالى 768 صياد على مستوى المحافظة.
وأكد اشرف فى تصريح خاص ( اليوم السابع ) أنه صرف 5 مليون جنية الصيادين خلال اشهر الوقف مساهم من خمس جهات محافظة جنوب سيناء ووزارة الزراعة والبيئة والبترول والسياحة مشيرا الى إنشاء صندوق التنمية المستدامة للموارد السمكية للموارد السمكية بالبحر الاحمر وخليجى السويس والعقبة طبقا للبروتوكول بين محافظة جنوب سيناء ووزارة البترول والبيئة والسياحة والزراعة على أن يكون رأس مال الصندوق 30 مليون جنيه تم صرف 5 مليون تعويضات للصيادين عن أشهر وقف الصيد والباقي 25 مليون جنيها.
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