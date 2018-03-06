محكمة تركية ترفض طلبا بالإفراج عن الجنديين اليونانيين المحتجزين لديها







أ ش أ

رفضت محكمة تركية، أمس الإثنين، الطلب المقدم من محامى الجنديين اليونانيين الاثنين المعتقلين، للإفراج عنهما، عقب عبورهما الحدود اليونانية التركية بغير قصد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت شبكة (روسيا اليوم)، أن محامى الجنديين كان قد تقدم بطلب إلى المحكمة اليوم، بغرض الإفراج عن المعتقلين اليونانيين اللذين تم اعتقالهما الأسبوع الماضى.

يذكر أن الجنديين تم اعتقالهما بعدما دخلا الأراضى التركية بغير قصد نظرا لأحوال الطقس السيئة، حسبما أعلن مسؤول بالجيش، فيما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إنه يتوقع عودة المعتقلين الاثنين فى وقت سريع.