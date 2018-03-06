video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

محكمة تركية ترفض طلبا بالإفراج عن الجنديين اليونانيين المحتجزين لديها

الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:02 ص
محكمة تركية ترفض طلبا بالإفراج عن الجنديين اليونانيين المحتجزين لديها الشرطة التركية





أ ش أ
إضافة تعليق

رفضت محكمة تركية، أمس الإثنين، الطلب المقدم من محامى الجنديين اليونانيين الاثنين المعتقلين، للإفراج عنهما، عقب عبورهما الحدود اليونانية التركية بغير قصد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت شبكة (روسيا اليوم)، أن محامى الجنديين كان قد تقدم بطلب إلى المحكمة اليوم، بغرض الإفراج عن المعتقلين اليونانيين اللذين تم اعتقالهما الأسبوع الماضى.
يذكر أن الجنديين تم اعتقالهما بعدما دخلا الأراضى التركية بغير قصد نظرا لأحوال الطقس السيئة، حسبما أعلن مسؤول بالجيش، فيما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية إنه يتوقع عودة المعتقلين الاثنين فى وقت سريع.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفارة الأمريكية فى تركيا تواصل غلق أبوابها غدًا لوجود تهديدات أمنية

"فايننشال تايمز": ضغوط متزايدة على اللاجئين السوريين فى تركيا والأردن ولبنان

تركيا ترفض الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين بسبب عبور الحدود عن طريق الخطأ

وزير خارجية اليونان يحث تركيا على عدم خلق مشكلة سياسية وقانونية بين البلدين

تركيا تعتقل 4 عراقيين خططوا لهجوم على السفارة الأمريكية

الشرطة التركية

أخبار العالم اليوم

اليونان




لا تفوتك
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة