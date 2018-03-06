video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج يشارك غدا فى تشييع جثمان الأنبا فام مطران طما بالعباسية

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:43 م
محافظ سوهاج يشارك غدا فى تشييع جثمان الأنبا فام مطران طما بالعباسية الأنبا فام





سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

يشارك الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، غدا الأربعاء، فى تشييع جنازة الأنبا فام أسقف مطرانية طما، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس ولفيف من الشخصيات العامة.

 

ومن المقرر أن يصل الجثمان إلى مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، ثم التوجه إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تمهيدا لإقامة صلاة الجنازة ظهر غد الأربعاء.

 

وأوضح محافظ سوهاج، فى بيان له، أنه عقب انتهاء صلاة الجنازة بالكاتدرائية المرقسية سيتم التحرك مباشرة إلى كاتدرائية الشهيد أبو فام بطما حيث سيتم المبيت وإقامة صلاة الجنازة بالكاتدرائية صباح يوم الخميس، والتحرك بعد الصلاة مباشرة إلى دير القديس يسى ميخائيل بأم دومة بطما بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بسوهاج لتشييع جثمان الأنبا فام إلى مثواه الأخير .

 

 يذكر أن الأنبا فام فارق الحياة يوم الأحد الماضى، بعد سفره منذ عدة أيام للعاصمة الإنجليزية لندن للعلاج، وقد ولد الأنبا فام باسم طوبيا إسحق خير فى 1 فبراير 1945، وهو ينتمى لعائلة "سكلا" بأخميم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم التعدين عام 1967.

 

والتحق الأنبا الراحل بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى يونيو عام 1977، وترهب باسم الراهب مينا الأنبا بيشوى، ونال درجة القسيسية فى يوليو 1979، وسيم أسقفًا على إيبارشية طما بمحافظة سوهاج فى مايو عام 1980، وتم تجليسه على كرسيه فى يونيو 1980.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكنيسة القبطية: حالة الأنبا فام حرجة ونسأل أحبته الصلاة

البابا تواضروس ناعيًا الأنبا فام: نودع الأسقف المبارك للسماء

7 أرقام فى حياة الأنبا فام "أسقف طما" المتوفى أمس

الكنيسة: جثمان الأنبا فام أسقف طما يصل مصر الثلاثاء

البابا تواضروس يرأس صلاة جنازة الأنبا فام الأربعاء المقبل بالبطرسية

الانبا فام

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة