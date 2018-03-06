محافظ سوهاج يشارك غدا فى تشييع جثمان الأنبا فام مطران طما بالعباسية







سوهاج – عمرو خلف

يشارك الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، غدا الأربعاء، فى تشييع جنازة الأنبا فام أسقف مطرانية طما، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وأعضاء المجمع المقدس ولفيف من الشخصيات العامة.

ومن المقرر أن يصل الجثمان إلى مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، ثم التوجه إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تمهيدا لإقامة صلاة الجنازة ظهر غد الأربعاء.

وأوضح محافظ سوهاج، فى بيان له، أنه عقب انتهاء صلاة الجنازة بالكاتدرائية المرقسية سيتم التحرك مباشرة إلى كاتدرائية الشهيد أبو فام بطما حيث سيتم المبيت وإقامة صلاة الجنازة بالكاتدرائية صباح يوم الخميس، والتحرك بعد الصلاة مباشرة إلى دير القديس يسى ميخائيل بأم دومة بطما بحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بسوهاج لتشييع جثمان الأنبا فام إلى مثواه الأخير .

يذكر أن الأنبا فام فارق الحياة يوم الأحد الماضى، بعد سفره منذ عدة أيام للعاصمة الإنجليزية لندن للعلاج، وقد ولد الأنبا فام باسم طوبيا إسحق خير فى 1 فبراير 1945، وهو ينتمى لعائلة "سكلا" بأخميم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم التعدين عام 1967.

والتحق الأنبا الراحل بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى يونيو عام 1977، وترهب باسم الراهب مينا الأنبا بيشوى، ونال درجة القسيسية فى يوليو 1979، وسيم أسقفًا على إيبارشية طما بمحافظة سوهاج فى مايو عام 1980، وتم تجليسه على كرسيه فى يونيو 1980.