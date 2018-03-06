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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:01 ص
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محافظ دمياط: رئيس الوزراء شدد على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى

الثلاثاء، 06 مارس 2018 02:00 ص
محافظ دمياط: رئيس الوزراء شدد على استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط





دمياط عبده عبد البارى
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أكد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط،  فى تصريحات خاصة، أن توجيهات رئيس الوزراء لجميع المحافظين، هو استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات على أراضى الدولة دون النظر لاى إعتبار أخر.

مشددا على ان التوجيهات تخص التعديات على أراضى الأوقاف والرى وخاصة حرم النيل والترع.

كما تابع رئيس الوزراء موقف إزالة التعديات على أراضى الدولة والموقف الحالى لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية فى عدد من المحافظات كما تم عرض تقرير مفصل حول مشروع تطوير ميادين محافظة القاهرة للاستفادة من هذه التجربة و لتعميمها فى باقى محافظات الجمهورية.

كما قام رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بعرض النتائج النهائية لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2017 على مستوى كل محافظة، ووجه رئيس الوزراء للمحافظين خلال الاجتماع بتوفير الدعم اللوجيستي للعملية الانتخابية وكذا متابعة سير العملية الانتخابية ووجه ايضا باختيار مسئول للتعامل مع الأصول غير المستغلة بكل محافظة كما قام باعتماد مبلغ 800  مليون جنيه لاستكمال مشروعات الإسكان المتوقفة بالمحافظات.


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