محافظ بورسعيد: مبادرة "انزل شارك" لتوصيل رسالة إلى العالم بالعرس الديمقراطى

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة "انزل شارك" التى أطلقها منذ عدة أيام لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، تهدف إلى توصيل رسالة للعالم بأن هناك عرسا ديمقراطيا يتم على أرض مصرنا الحبيبة.

وأكد المحافظ أن الدولة توفر كل الأجواء المناسبة من أجل خروج الانتخابات فى أبهى صورة لها، وأنه لابد من مشاركة جميع المواطنين، فمصر لها حق علينا فى النزول للإدلاء بصوتنا طبقا لحقنا الذى كفله الدستور.