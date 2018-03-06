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محافظ بورسعيد: مبادرة "انزل شارك" لتوصيل رسالة إلى العالم بالعرس الديمقراطى

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:50 م
محافظ بورسعيد: مبادرة "انزل شارك" لتوصيل رسالة إلى العالم بالعرس الديمقراطى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد





بورسعيد - محمد عزام
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قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة "انزل شارك" التى أطلقها منذ عدة أيام لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، تهدف إلى توصيل رسالة للعالم بأن هناك عرسا ديمقراطيا يتم على أرض مصرنا الحبيبة.

 

وأكد المحافظ أن الدولة توفر كل الأجواء المناسبة من أجل خروج الانتخابات فى أبهى صورة لها، وأنه لابد من مشاركة جميع المواطنين، فمصر لها حق علينا فى النزول للإدلاء بصوتنا طبقا لحقنا الذى كفله الدستور.

 

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم تأسيس قواعد الدولة المصرية، وإحداث تنمية غير مسبوقة، مطالبا المواطنين بعدم الاستماع إلى الدعوات الهدامة التى تهدف إلى النيل من عزيمة المصريين، وتوعية أبناءنا وشبابنا وكل أطياف المجمتع بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات.

 

ومن جانب آخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمديريات والأحياء والديوان العام، بحضور سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة.

 

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على سرعة استكمال جميع المشروعات الجارى العمل بها، من أجل طلب دعم مادى إضافى خلال المرحلة المقبلة.

 

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن تقييم الأجهزة التنفيذية سوف يتم من خلال انجازها للمشروعات المكلفة بها، مع مدى الانتهاء من الموازنة، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهد وتكثيف العمل لإنجاز المشروعات فى أقل وقت وأعلى مستوى.

 
  

 


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