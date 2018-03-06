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محافظ الإسكندرية: استمرار زيارات طلاب مدارس المحافظة لمشروع "بشاير الخير"

الثلاثاء، 06 مارس 2018 04:39 م
محافظ الإسكندرية: استمرار زيارات طلاب مدارس المحافظة لمشروع "بشاير الخير" محافظ الإسكندرية والطلبة





الإسكندرية - جاكلين منير
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شارك الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم فى زيارة وفد من طلاب مدارس المحافظة بإدارة شرق التعليمية، بحضور 150 طالبًا لمشروع بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمدارس إلى مشروع بشاير الخير للتعرف على المشروعات الخيرية التى تقوم بها الدولة وترسيخ مبدأ الإيثار، بحضور العقيد أحمد عبد العزيز مدير إدارى مدينة بشاير الخير ومدير الموارد البشرية.

وأكد المحافظ خلال الزيارة أن زيارات طلاب مدارس الإسكندرية لمشروعات بشاير الخير مستمرة بشكل دورى على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، موضحًا أن تلك الزيارات تهدف إلى تعريف الطلاب بالمشروعات التى أقامتها الدولة لتطوير العشوائيات وخدمة المواطن البسيط لتشجيعهم على الانتماء.

ورحب المحافظ بجميع الطلاب المتواجدين وشكرهم على زيارتهم لمشروع بشاير الخير 1، ووجه الطلاب بضرورة معرفة المجهودات الكبيرة التى تقوم بها الدولة فى تطوير العشوائيات وخدمة المواطن البسيط، وحث المحافظ الطلاب على ضرورة الاندماج مع إخوانهم المتواجدين بمدينة بشاير الخير 1، وتشجيعهم على روح الانتماء والوحدة.

وتفقد المحافظ والطلاب جميع منشآت مدينة بشاير الخير والتى تضم مستشفى مركزى لعلاج المواطنين بالمجان، ومركز شباب، والحديقة التعليمية لروضة أطفال لخدمة غير القادرين، وكذا المركز الإنسانى لذوى القدرات الخاصة والتنمية الشاملة، ومركز التدريب المهنى لتدريب أهالى المنطقة والمناطق المحيطة لتأهلهم لسوق العمل.

واستمع الطلاب إلى عرض تفصيلى عن كل منشأة على حدة والخدمات التى تقدمها كل منشأة لأهالى المدينة والمناطق المحيطة.

 

 

 


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