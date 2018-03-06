لصوص يستولون على 5 ملايين دولار من طائرة ألمانية فى البرازيل







أ ف ب

استولى لصوص على خمسة ملايين دولار نقدا كانت فى طريقها من البرازيل إلى سويسرا على متن طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الالمانية أثناء توقفها بمطار الشحن الكبير قرب ساو باولو (جنوب شرق)، بحسب ما أعلنت الشرطة المحلية الإثنين.

ولم تستغرق عملية السطو سوى بضع دقائق مساء الأحد ولم توقف السلطات أى مشتبه به حتى مساء الأثنين.

وقد دخل اللصوص مدرج الشحن بمطار فيراكوبوس فى كامبيناس بسيارة بيك اب "الصقوا عليها ملصقات تحاكى شعار الشركة المكلفة امن المهبط"، بحسب ما اوضحت الشرطة الاتحادية البرازيلية فى بيان.

وكانت الطائرة الألمانية وصلت من مطار جوارولوس الدولى فى ساو باولو إلى فيراكوبوس، أكبر مطارات الشحن بالبرازيل، فى طريقها الى وجهتها النهائية فى سويسرا.

وبحسب صحيفة "فولها دى ساو باولو" فإن المال الذى سرق كان عهد به لشركة نقل الأموال برينكس.

وأوضحت الصحيفة أن السرقة نفذها خمسة رجال دخلوا المهبط وهددوا عناصر الامن قبل الاستيلاء على المال، وتم كل ذلك فى نحو 6 دقائق.

وأوضح المطار فى بيان ان احدا لم يصب فى العملية.

وشهدت عمليات السطو تصاعدا فى البرازيل وهى تستهدف فى معظم الحالات شاحنات ثقيلة خصوصا تلك التى تزود ريو دى جانييرو.