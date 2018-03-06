لافروف: دول غربية تحاول الحفاظ على "جبهة النصرة" فى سوريا لتغيير النظام

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف،أمس الإثنين، "إن روسيا لديها أدلة متزايدة على أن دولاً غربية تحاول الحفاظ على وجود مسلحى (جبهة النصرة) فى سوريا لتغيير النظام".

وأكد لافروف - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" - التزام روسيا الكامل بتنفيذ القرار الأممى رقم "2401" حول الهدنة الإنسانية فى سوريا.

وقال: "نحن دوما ننفذ ما اتفقنا عليه. وإذا كنا نتحدث عن الغوطة الشرقية، فنحن ملتزمون تماما 100 بالمئة بالقرار (2401) الذى اعتُمد بالإجماع فى مجلس الأمن"، معيدا للأذهان أن البنود الرئيسية للقرار تطالب جميع الأطراف بالاتفاق على وقف إطلاق النار وتوفير هدنة لمدة 30 يومًا لإيصال المساعدات.

وأشار إلى أن الغرب يتجاهل بنود القرار الذى يطالب جميع أطراف الاتفاق على هدنة إنسانية، لافتًا إلى أن روسيا لديها التزامات "شرعية" للاستمرار فى محاربة الإرهاب فى سوريا.



وأضاف الوزير الروسي: "هناك أدلة متزايدة على أن عددًا من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة، تحاول تقسيم سوريا"..مؤكدًا أن روسيا لديها أدلة على أن دولاً غربية تحاول الحفاظ على تنظيم "جبهة النصرة" فى سوريا من أجل تغيير النظام القائم.