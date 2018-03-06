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(كان) الكويتية: ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان فى دول الخليج إلى 5% سنويا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 09:03 م
(كان) الكويتية: ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان فى دول الخليج إلى 5% سنويا سرطان - أرشيفية





أ ش أ
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كشفت الحملة الوطنية الكويتية للتوعية بمرض السرطان (كان)، عن ارتفاع معدل الزيادة لحالات السرطان بجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمعدل 5% كل عام.

جاء ذلك فى كلمة لنائب رئيس مجلس ادارة حملة (كان) الدكتور خالد الصالح اليوم الثلاثاء، فى الحفل الختامى لحملة التوعية بسرطان الثدى، وسرطان الرأس والرقبة، وتكريم الجهات المشاركة بالاسبوع الخليجى الثالث للتوعية بالسرطان.


وقال الصالح إن الحملة التوعوية التى تقوم بها (كان)، وتميز المنظومات الصحية بدول مجلس التعاون الخليجى بتقديم الرعاية الصحية لمجتمعاتهم، ساهمت فى اطالة عمر الانسان الخليجى الذى صاحبه ظهور أمراض السرطان.
وأوضح أن تقدم العمر يعتبر من عوامل خطر الاصابة بأمراض السرطان، مشيرا الى أن الاحصائيات أشارت إلى  أن 60% من الاشخاص المصابين بالسرطان، هم من الفئات العمرية التى تجاوزت 65 عاما.


وأضاف أن التدخين من أكبر عوامل الخطورة المنتشرة فى دول الخليج، لافتا إلى أن الكويت تأتى على رأس الدول الخليجية استهلاكا للتدخين؛ حيث تم تسجيل ما نسبته 33% من السكان من المدخنين، تلتها البحرين بنسبة 24 % ثم السعودية بنسبة 22

%.
ولفت الى أن السمنة تشكل عاملا خطرا مهما، مشيرا الى أن الكويت، والبحرين، والسعودية، والامارات، سجلت أعلى معدلات للمرض، واحتلت المراتب العشر الأوائل بين دول العالم؛ حيث أن الدراسات الدولية أظهرت أن نسبة السمنة المفرطة بين الرجال فى الكويت تبلغ 36 %، فى حين تبلغ 48% بين النساء.


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