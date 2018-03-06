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فيديو.. جولات مفاجئة لقطاع حقوق الإنسان على أقسام الشرطة لتفقد غرف الاحتجاز

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:38 م
فيديو.. جولات مفاجئة لقطاع حقوق الإنسان على أقسام الشرطة لتفقد غرف الاحتجاز وزارة الداخلية - أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
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نشرت وزارة الداخلية فيديو يبرز جهود رجال الشرطة فى العديد من القطاعات الأمنية على مستوى الجمهورية.
 
ويظهر الفيديو نجاح مكافحة المخدرات فى ضبط أكثر من مليون قرص مخدر فى عدة محافظات أبرزها مطروح والغربية.
 
ويبرز الفيديو الجولة المفاجئة التى قادها قطاع حقوق الإنسان بالداخلية لزيارة عدداً من أقسام الشرطة وغرف الاحتجاز والتأكد من التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
 
 
 
 
 

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