فيديو.. ترامب لمنتجى الحديد والألومنيوم: بدون صناعة الصلب لا توجد دولة







كتب – هانى محمد

وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال لقاء صحفى منذ قليل، رسالة لمصنعى ومنتجى الحديد والصلب والألومنيوم بضرورة إنعاش تلك الصناعة وتطويرها وزيادة انتاجها.

وأضاف ترامب: "يجب إنعاش صناعة الحديد والصلب، لأنها مهمه جدا فى مجالات الدفاع والأمن، ومن غير حديد وصلب مفيش لا توجد دولة".

وكرر ترامب حديث قائلا: "لا تقوم دولة بدون الحديد والصلب، أنا أطالبكم بإنعاش تلك الصناعة".