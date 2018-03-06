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فيديو.. ترامب لمنتجى الحديد والألومنيوم: بدون صناعة الصلب لا توجد دولة

الثلاثاء، 06 مارس 2018 07:57 م
فيديو.. ترامب لمنتجى الحديد والألومنيوم: بدون صناعة الصلب لا توجد دولة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب





كتب – هانى محمد
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وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال لقاء صحفى منذ قليل، رسالة لمصنعى ومنتجى الحديد والصلب والألومنيوم بضرورة إنعاش تلك الصناعة وتطويرها وزيادة انتاجها.

وأضاف ترامب: "يجب إنعاش صناعة الحديد والصلب، لأنها مهمه جدا فى مجالات الدفاع والأمن، ومن غير حديد وصلب مفيش لا توجد دولة".

 

وكرر ترامب حديث قائلا: "لا تقوم دولة بدون الحديد والصلب، أنا أطالبكم بإنعاش تلك الصناعة".

 

 


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