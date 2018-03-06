فيديو.. ترامب لمنتجى الحديد والألومنيوم: بدون صناعة الصلب لا توجد دولة

فيديو.. ترامب لمنتجى الحديد والألومنيوم: بدون صناعة الصلب لا توجد دولةالثلاثاء، 06 مارس 2018 07:57 م
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب – هانى محمد
إضافة تعليق
وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خلال لقاء صحفى منذ قليل، رسالة لمصنعى ومنتجى الحديد والصلب والألومنيوم بضرورة إنعاش تلك الصناعة وتطويرها وزيادة انتاجها.
وأضاف ترامب: "يجب إنعاش صناعة الحديد والصلب، لأنها مهمه جدا فى مجالات الدفاع والأمن، ومن غير حديد وصلب مفيش لا توجد دولة".
وكرر ترامب حديث قائلا: "لا تقوم دولة بدون الحديد والصلب، أنا أطالبكم بإنعاش تلك الصناعة".
إضافة تعليق
"عصفور ترامب يدق طبول الحرب".. الرئيس الأمريكى يشعل "حرب الحديد" بسلسلة تويتات عبر تويتر.. فرض ضرائب على واردات الصلب والألومنيوم القادمة لأمريكا من 110 دول.. والتدوينات سلاح مواجهة التحفز "الأوروبى – اللاتينى"
أربعة مشاهد مثيرة فى موقعة الأهلى أمام مونانا.. الأحمر يستهل رحلة استعادة الأميرة الأفريقية برباعية أمام بطل الجابون.. أزارو يُسجل خامس أهدافه الأفريقية.. السعيد يعود بثنائية.. ومروان يسجل للمرة الثانية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة