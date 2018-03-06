فيديو.. اتحاد الصناعات يطالب بمنع إعلانات المشروعات العقارية قبل صدور القرار الوزارى







كتبت: دانه الحديدى

أكد المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن الغرفة ارسلت مذكرة رسمية إلى غرفة صناعة الإعلام، لمطالبتها بعدم قبول إذاعة اعلانات للمشروعات أو الوحدات العقارية إلا فى حالة توافر مجموعة من الشروط لدى المعلن، حفاظا على حقوق المشترين.

وأضاف شكرى، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الغرفة اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد، أن الشروط التى وضعتها الغرفة كمعيار لقبول الاعلانات، تتمثل فى وجود قرار وزارى بانشاء المشروع السكنى، فى حالة إن كان المعلن شركة تطوير أو تنمية عقارية، أو وجود رخصة بناء فى حالة إن كان الاعلان عن مبنى سكنى.