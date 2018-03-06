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فوربس: الأمريكى "بيزوس" يتصدر قائمة أغنياء العالم.. و"جيتس" بالمركز الثانى

الثلاثاء، 06 مارس 2018 09:28 م
فوربس: الأمريكى "بيزوس" يتصدر قائمة أغنياء العالم.. و"جيتس" بالمركز الثانى بيل جيتس





أ ش أ
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أعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية اتساع الفجوة بين الأغنياء على مستوى العالم خلال العام الماضى، حيث ارتفعت ثروات العديد منهم لتصل بهم إلى أفاق جديدة، فيما سجل عدد المليارديرات فى العالم رقما قياسيا بلغ 2208 .

ورصدت المجلة، فى تقريرها السنوى الصادر اليوم الثلاثاء، أن إجمالى ثروات الأغنياء حول العالم بلغ نحو 9.1 تريليون دولار أمريكى، بزيادة 18٪ عن العام السابق له. 


وأوضحت المجلة أن أغنى 20 شخصا بالقائمة بلغت قيمة ثرواتهم ما يقرب من 1.2 تريليون دولار، وهو ما يعادل تقريبا الناتج الاقتصادى السنوى لدولة مثل المكسيك ، ويمثل هؤلاء أقل من 1٪ من إجمالى عدد المليارديرات حول العالم ولكن ثرواتهم تصل إلى 13٪ من إجمالى ثروة جميع المليارديرات بالقائمة.


ويتقدم "جيف بيزوس" الأمريكى صاحب شركة "أمازون العالمية للتجارة الالكترونية" قائمة الأغنياء، حيث ارتفعت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية 59٪ فى 12 شهرا، مما عزز ثروته لتصل إلى 112 مليار دولار

. 
وفى المركز الثانى ظهر الملياردير الأمريكى ومؤسس شركة مايكروسوفت "بيل جيتس" بثروة وصلت إلى 90 مليار دولار. 
وجاء صاحب شركة بيركشير هاثاواى الأمريكى "وارين بافيت" فى المركز الثالث حيث بلغت ثروته 84 مليار دولار.
كما جاء فى المركز الرابع الفرنسى "بيرنارد ارنولت" والذى حقق أفضل عام له مع بيزوس من حيث تجميع المال حيث سجل نتائج ممتازة خلال العام الماضى واشترى شركة "كريستيان ديور" ووصل إجمالى ثروته 72 مليار دولارز ويعد ارنولت أغنى أغنياء أوربا.

وجاء الأمريكى "مارك زوكربرج" فى المركز الخامس حيث بلغت ثروته 71 مليار دولار.
وفى المركز السادس جاء رجل الأعمال الإسبانى "أمناسيو أورتيجا" مؤسس شركة أزياء إينديتكس والذى بلغت ثروته 70 مليار دولار.


أما المركز السابع، فكان من نصيب رجل الأعمال المكسيكى من أصل لبنانى "كارلوس سليم حلو" ووصلت ثروته إلى 67.1 مليار دولار.


وجاء فى المركزين الثامن والتاسع رجلا الأعمال الأمريكيان تشارلز وديفيد كوك وبلغت ثروة كل منهما 60 مليار دولار.


أما المركز العاشر، فقد احتله مؤسس شركة أوراكل للبرمجيات الأمريكى "لارى إليسون" وبلغت ثروته 58.5 مليار دولار.


ونقل الموقع أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خسر 400 مليون دولار لتصبح ثروته 3.1 مليار دولار بعد وجوده فى سدة الحكم فى الولايات المتحدة.


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