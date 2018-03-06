فرنسا تشارك مصر فى تنظيم ورعاية الاحتفال باليوم العالمى للمرأة

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أكدت فرنسا التزامها الكامل بالتعاون مع مصر فى كافة المجالات ولاسيما قضايا المرأة وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، مشيرة إلى العديد من الفعاليات التى تشارك فرنسا فى تنظيمها ورعايتها بالقاهرة بهذه المناسبة.

وذكرت السفارة الفرنسية بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء - أن الثامن من مارس والذى تحتفل خلاله الأسرة الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة باليوم العالمى للمرأة يعد فرصة للتأكيد على التزام باريس فى هذا الصدد، وبهدف تجسيد هذا الالتزام، ستحشد مختلف أقسام شبكة التواجد الفرنسى فى مصر جهودها فى 8 مارس من أجل الاحتفاء بهذا اليوم الدولى للمرأة.

وكشفت السفارة، أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستوقع مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الدكتورة سحر نصر، بحضور السفير الفرنسى، ستيفان روماتيه، إعلان نوايا من أجل قرض موجهة لصالح الهيئة الوطنية لتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر مخصص لتعزيز فرص خلق شركات نسائية وبرنامج مساندة فنية يمتد على مدى عدة سنوات من أجل تدعيم قدرات هذه الهيئة بخصوص رهانات توظيف المرأة.

ومن جهة أخرى، فإن السفارة الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، سيشاركون فى إضاءة أهرامات الجيزة باللون الوردى فى ليلة 8 مارس تجسيدا لالتزام البلدين تجاه الحد من أشكال عدم المساواة بين الرجل والمرأة.

وأوضحت السفارة، أن فرع المعهد الفرنسى بالمنيرة سينظم ورش للتوعية ولمكافحة التحرش الذى يطال الطالبات والتلميذات، كما سيتم تنظيم ورشة مفتوحة للجمهور من الساعة 5.30 إلى 7.00 مساء تحت عنوان "واجهوا التحرش"، تقدمها هادية عبد اللطيف.

وفى الساعة 7.30 مساء، ستقوم السفارة الفرنسية، بتسليم الجائزة الأولى للمساواة بين الرجل والمرأة، بالمعهد الفرنسى بالمنيرة، فى حفل ترأسه الفنانة هند صبرى وبحضور وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، ومحافظة البحيرة، المهندسة نادية عبده، والسفير الفرنسى، ستيفان روماتيه، وستخصص الجائزة، وقوامها 7500 يورو، لتمويل مبادرة رائدة لصالح المساواة بين الرجل والمرأة، وقبل تسليم الجائزة، سيتم عرض عدد من المبادرات اللامعة التى تم إنجازها فى 2017، ومنها مبادرات قامت بها الوكالة الفرنسية للتنمية.

وبحسب البيان، ستنظم شبكة الأليانس فرانسيز فى بورسعيد، ورش تعليمية حول مكانة الرجل والمرأة فى المجتمع. وابتداء من السابعة 7.00 مساء سيتم عرض فيلم "المخرج (ة)" لجولى جايه وماتيو بوسون، ويعقبه نقاش مع أيتن أمين مخرجة المسلسل المصرى "سابع جار" حول تأثير النظرات النسائية والرجولية فى عالم السينما.

وسيعرض فرع المعهد الفرنسى بالإسكندرية فى الساعة 6.00 مساء الفيلم المصرى "بشترى راجل" بحضور كاتب السيناريو إيناس لطفى والمخرج محمد على، وفى الساعة 7.30 سيتم تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع "سيدات فى قلب الفن" بحضور الكاتبة الفرنكفونية فيرونيك تادجو (ساحل العاج) ومصممة الأزياء شوشة كمال وإيناس لطفى.

كما سيقوم فرع المعهد الفرنسى بمصر الجديدة بنشر موضوع على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك حول أعمال 18 كاتبة فرنكفونية سيتم تسمية قاعات الحضور بالمعهد بأسمائهن (لاسيما: أوليمب دى جوج وليلى سليمانى وسيمون دى بوفوار وأندريه شديد وأنى إرنو ومارجريت دورا).

ومن جهة أخرى، إيمانًا منها بأن مشاركة المرأة تعد عنصرا رئيسيا للحيوية الاقتصادية، فإن فرنسا تمول منذ عامين بالتعاون مع وكالة المرأة التابعة للأمم المتحدة ومؤسسة ساويرس للتنمية وتحت رعاية المجلس القومى للمرأة، برنامج "السيدات المصريات، رائدات المستقبل" الذى يتيح للفتيات الحصول على دورات تدريبية ووظائف بالشركات الفرنسية والمصرية الشريكة فيه.