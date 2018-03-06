غادة والى توقع بروتوكول تعاون بين الأورمان ومجموعة منصور بـ 250 مليون جنيه







كتب مدحت وهبة

وقعت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم بروتوكول تعاون مع مؤسسة بالم هيلز للتعمير وجمعية دار الأورمان، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التضامن بالعجوزة ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس لوزارة التضامن والجمعيات الأهلية بالمساهمة فى تحسين بيئة السكن والبرنامج القومى لتطوير البنية التحتية سكن كريم .

وأكدت وزير التضامن، أن اتفاقية التعاون تأتى فى ضوء التوجه الاستراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي في ترسيخ سياسات وبرامج العدالة الاجتماعية وزيادة فرص العمل للفئات القادرة على العمل من الجنسين بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة حيث سيعمل على تطوير تلك المنازل شباب القرى نفسها بما يساهم فى خفض نسب البطالة في القرى المستهدفة

وأضافت وزيرة لتضامن ، أن الوزارة تسعى من خلال إطلاق مبادرة سكن كريم التي تسعى إلى تحسين الأوضاع البيئية والبنية التحتية للأسر الأولى بالرعاية المسجلة ضمن قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة للتخفيف من حدة الفقر وتقديم حزمة من الخدمات لتحسين مستوى معيشة الأسرة بما يشمل مد وصلات مياه الشرب والصرف الصحي بناء على بروتوكول كان قد سبق توقيعه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وإجراء ترميمات بالمنازل وتركيب اسقف وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأضافت أن الاتفاقية مدتها ثلاث سنوات ستعمل علي رفع كفاءة بعض المنازل فى عدد 100 قرية من القرى الأكثر احتياجا 2018 – 2020 وتشمل تلك الأعمال إعادة إعمار المنازل، وذلك بإجمالي تكلفة قدرها 250 مليون جنيه .

وأشاد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور، بجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى أن تكون حلقة وصل فعالة بين مجتمع الأعمال والمواطنين لتوفير معيشة كريمة لهم.

وأكد منصور أن برتوكول اليوم يأتى فى إطار استراتيجيتنا لدعم جهود الدولة في تنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا ومن منطلق "رد الجميل لمصر" وأن تحسين المستوى الاجتماعى للمواطنين هو أحد أشكال بناء الاقتصاد المصرى الذى يعد هدف أساسي تعمل من أجله مجموعة منصور.

وقال المهندس حسام القبانى، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، إن بروتوكول التعاون مع مجموعة منصور وبرعاية وزيرة التضامن الاجتماعي يعد الأكبر من نوعه الذي يتم توقيعه مع مؤسسات اقتصادية كبرى في نطاق مسئوليتها المجتمعية ضمن مشروع جمعية الأورمان الإنساني الرائد لإغاثة وإعادة إعمار وتنمية القرى الأكثر احتياجا.

وشهد توقيع البروتوكول عرضاً لمشروع سكن كريم قدمه المهندس محمد هاشم مدير المشروع كما عرض الفيلم التسجيلي " سكن كريم " الذى أنتجته الوزارة.