علقة ساخنة لتشكيل عصابى لسرقة الماشية بالمنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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تمكن أهالى كفر داود بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، اليوم من ضبط 3 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الماشية.
تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بضبط 3 أشخاص بمركز السادات بقرية كفر داود أثناء سرقتهم أحد رؤوس الماشية من حظيرة أحد الأهالى.
وقام الأهالى بتعلقيهم بالحبال فى إحدى الأشجار، حيث أقروا بارتكابهم العديد من وقائع السرقة، وتم تسليمهم لقوات الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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