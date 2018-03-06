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طونى خليفة يعلن ترشحة للانتخابات النيابية فى لبنان

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:44 م
طونى خليفة يعلن ترشحة للانتخابات النيابية فى لبنان الإعلامى طونى خليفة





كتبت آمال رسلان
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قال موقع "ليبانون ديبيت" إن الإعلامى طونى خليفة أعلن ترشّحه للانتخابات النّيابيّة التى ستجرى فى لبنان مايو المقبل، فى طرابلس عن المقعد المارونى فى دائرة الشمال الثانية، وذلك فى آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح.

وقال الموقع إن طونى ليس الإعلامى الأول الذى ترشح لتلك الانتخابات حيث سبقه عدداً من الإعلاميين قدموا ترشيحهم للانتخابات المقبلة كالإعلامية بولا يعقوبيان وغادة عيد وجيسيكا عازار ورغدة درغام.


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لبنان

طونى خليفة

الانتخابات النيابية اللبنانية

بولا يعقوبيان




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