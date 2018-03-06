طونى خليفة يعلن ترشحة للانتخابات النيابية فى لبنان

طونى خليفة يعلن ترشحة للانتخابات النيابية فى لبنانالثلاثاء، 06 مارس 2018 03:44 م
الإعلامى طونى خليفة
كتبت آمال رسلان
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قال موقع "ليبانون ديبيت" إن الإعلامى طونى خليفة أعلن ترشّحه للانتخابات النّيابيّة التى ستجرى فى لبنان مايو المقبل، فى طرابلس عن المقعد المارونى فى دائرة الشمال الثانية، وذلك فى آخر مهلة لتقديم طلبات الترشيح.
وقال الموقع إن طونى ليس الإعلامى الأول الذى ترشح لتلك الانتخابات حيث سبقه عدداً من الإعلاميين قدموا ترشيحهم للانتخابات المقبلة كالإعلامية بولا يعقوبيان وغادة عيد وجيسيكا عازار ورغدة درغام.
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