طلاب جامعة القاهرة يشاركون فى مسابقة التحكيم التجارى الدولى برعاية مكتب سرى الدين وشركاه







- سرى الدين: طلابنا قادرون على المنافسة الدولية فى أصعب فروع العلم

- الطلاب: مستعدون للمنافسة مع طلاب أكثر من 35 دولة

يشارك مجموعة من طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة قسم اللغة الفرنسية فى مسابقة ويليم سى فيز للتحكيم التجارى الدولىWillem C. VIS International Commercial Arbitration Moot (East)، تحت رعاية مكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية، التى ستقام فى هونج كونج فى الفترة من 11 مارس لمدة أسبوع، للمنافسة مع طلاب أكثر من 35 دولة حول العالم.

ويساهم مكتب سرى الدين فى رعاية الطلاب المصريين المتفوقين البالغ عددهم 8 طلاب فى السنة الأخيرة للتخرج، للسفر والمشاركة فى هذه المسابقة الدولية، بالإضافة إلى تقديم التدريب الفنى اللازم لهم قبل سفرهم وتأهيلهم علمياً للمنافسة وإمدادهم بالمراجع العلمية اللازمة لدعم منافستهم مع الفرق المشتركة فى المسابقة.

شاركت مصر على مدار الأعوام الثلاثة الماضية فى هذه المسابقة التى تنظمها رابطة تنظيم وترويج مسابقة ويليم سى فيز للتحكيم التجارى الدولى، وتم تصنيف طلاب الجامعات المصرية ضمن أفضل 50 جامعة شاركت فى المسابقة عام 2015.

وصرح د. هانى سرى الدين فى مقابلة مع الطلاب "يهتم مكتبنا برعاية الطلاب المتميزين فهم مستقبل هذا الوطن، ونفخر بأن ينافس الطلاب المصريون فى هذه المسابقات الدولية الصعبة، حيث تركز المسابقة على واحدة من أصعب فروع العلم وهى نظم المحاكاة فى تطبيق القانون التجارى الدولى والتحكيم طبقاً لقوانين اتفاقية الأمم المتحدة وقواعد الأونسيترال للتحكيم".

ومن جانبهم عبر جميع الطلاب المشاركين فى المسابقة الدولية (نور الغضبان – كلارا كولتا – أحمد غرباوى – ناتالى شاروبيم – طارق مصطفى – باتريسيا خورى – يوسف الحديدى – يوسف أبو شعير) عن حماسهم واستعدادهم لمنافسة نظرائهم من كبرى الجامعات الدوليه فى 35 دولة حول العالم، وعن تقديرهم لدعم مكتب سرى الدين لهم وتشجيعهم لاجتياز هذه المسابقة الدولية.