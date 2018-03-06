ضبط 9 أطنان سكر تموينى معبأة مدون عليها علامات وهمية ببنى سويف

ضبط 9 أطنان سكر تموينى معبأة مدون عليها علامات وهمية ببنى سويفالثلاثاء، 06 مارس 2018 12:14 م
سكر - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، أحد الأشخاص لقيامه بتعبئة السكر التموينى المخصص لبطاقات التموين بعبوات تحمل علامات تجارية وهمية وبحوزته 9 أطنان سكر تموينى .
وضبطت الحملة " محمد.ف . أ "- 47 سنة، تاجر ومقيم مدينة ببا، وذلك لقيامه بتعبئة السكر التموينى المخصص لبطاقات التموين بعبوات تحمل علامات تجارية وهمية تمهيدًا لطرحها للبيع للمستهلكين، وبحوزته 9 أطنان سكر تموينى مدعم.
تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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