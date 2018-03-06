ضبط 9 أطنان سكر تموينى معبأة مدون عليها علامات وهمية ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، أحد الأشخاص لقيامه بتعبئة السكر التموينى المخصص لبطاقات التموين بعبوات تحمل علامات تجارية وهمية وبحوزته 9 أطنان سكر تموينى .

وضبطت الحملة " محمد.ف . أ "- 47 سنة، تاجر ومقيم مدينة ببا، وذلك لقيامه بتعبئة السكر التموينى المخصص لبطاقات التموين بعبوات تحمل علامات تجارية وهمية تمهيدًا لطرحها للبيع للمستهلكين، وبحوزته 9 أطنان سكر تموينى مدعم.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.