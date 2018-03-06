ضبط 18 قضية مخدرات وتنفيذ 240 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالجيزة

ضبط 18 قضية مخدرات وتنفيذ 240 حكما قضائيا فى حملة أمنية بالجيزةالثلاثاء، 06 مارس 2018 12:54 م
مخدرات - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن رجال المباحث خلالها، من ضبط 18 قضية مخدرات، و16 سلاح نارى، وتنفيذ 240 حكما قضائيا.
كما أسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب، مدير المباحث الجنائية، عن تحرير 83 قضية تموينية، وإزالة 480 حالة تعدى وإشغال طريق، بالإضافة إلى تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.
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