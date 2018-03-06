ضبط مصنع تعبئة مبيدات زراعية بدون ترخيص بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط مصنع مبيدات بدون ترخيص.

تلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائى يفيد ورود معلومات أكدتها تحريات ضباط قسم مباحث التموين مفادها قيام أحمد ص س بإدارة مصنع تعبئة مبيدات زراعية بدون ترخيص. وعقب تقنين الإجراءات تم التقابل مع ربيع ع ا سن 45 ويعمل مدرس كيمياء، وأقر بأنه القائم بإدارة المكان عنه وتم ضبط أدوية بيطرية ومخصبات زراعية ومبيدات زراعية مقلدة تحمل أسماء وماركات أجنبية وتم ضبط 2000 كيلو مواد سائل مجهول المصدر و600 كيلو فحم مجهول المصدر و250 كيلو أسمدة زراعية مدعمة و300 كيلو مادة كيماوية تستخدم فى خلط المواد و144 عبوة مبيدات زراعية مختلفة الأنواع.

كما تم ضبط 2000 استيكر مختلف الأنواع مدون عليها ماركات أجنبية و5000 عبوة فارغة معدة للتعبئة و1000 كرتونة فارغة معدة للتعبئة و10 جراكن مواد سائل مجهول المصدر، وميزان حساس وماكينة خلط المواد وماكينة حياكة.