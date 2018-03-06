video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط مسجلتين آداب لترويجهما هيروين بجوار مركز شباب النصر بالعاشر من رمضان

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:36 م
ضبط مسجلتين آداب لترويجهما هيروين بجوار مركز شباب النصر بالعاشر من رمضان مخدر الهيروين - أرشيفية





الشرقية-فتحية الديب
إضافة تعليق

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اللواء أحمد عمر مساعد الوزير، لمكافحة للمخدرات والجريمة المنظمة، واللواء زكريا الغمرى مدير مكافحة المخدرات، من ضبط فتيايتين مسجلتين بمباحث الآداب، قبل ترويجهما ربع كيلو هيروين، بالقرب من مركز شباب النصر بالعاشر من رمضان.

 

توجهت مأمورية مكبرة، من ضباط الإدارة العامة، فرع العاشر من رمضان،  إلي أحد الأكمنة التى تم تنفيذها للإيقاع  بالمتهمتين وهما "عبير م ع" 31 سنة مقيمة الهرم، و"سماح ع م" 34 سنة مقيم الهرم، تبين أن لهما ملفات بالآداب، وضبط بحوزتهما ربع كيلو هيروين، ومبلغ مالى أثناء ترويجه بالقرب من مركز شباب النصر بالعاشر من رمضان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس ضابط الشرطة المتهم بسرقة 150 ألف جنيه بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الادارة العامة لمكافحة المخدرات

العاشر من رمضان

هيروين




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

مصادر: إحباط محاولة اقتحام كابينة قيادة طائرة مصر للطيران بعمان

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

كيف يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة؟.. التوقعات الاقتصادية لمتوسط قيمة "الأخضر" مقابل الجنيه ومشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وواردات البترول والسلع والمنح الأجنبية الأكثر تأثرا

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

على طريقة "كده رضا".. شخص يطلق على نجليه نفس الاسم للنصب على الجهات الحكومية وتضليل المباحث.. 2"إسلام" يقودان تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة.. الأحوال المدنية تكشفهما والجنايات تقضى عليهما بالمؤبد

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

صور.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم الرئيس السيسي فى "سمسطا" ببنى سويف

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

الصحف الإنجليزية: محمد صلاح خارج تشكيل مباراة ليفربول وبورتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة