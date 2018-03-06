ضبط مسجلتين آداب لترويجهما هيروين بجوار مركز شباب النصر بالعاشر من رمضان







الشرقية-فتحية الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اللواء أحمد عمر مساعد الوزير، لمكافحة للمخدرات والجريمة المنظمة، واللواء زكريا الغمرى مدير مكافحة المخدرات، من ضبط فتيايتين مسجلتين بمباحث الآداب، قبل ترويجهما ربع كيلو هيروين، بالقرب من مركز شباب النصر بالعاشر من رمضان.

توجهت مأمورية مكبرة، من ضباط الإدارة العامة، فرع العاشر من رمضان، إلي أحد الأكمنة التى تم تنفيذها للإيقاع بالمتهمتين وهما "عبير م ع" 31 سنة مقيمة الهرم، و"سماح ع م" 34 سنة مقيم الهرم، تبين أن لهما ملفات بالآداب، وضبط بحوزتهما ربع كيلو هيروين، ومبلغ مالى أثناء ترويجه بالقرب من مركز شباب النصر بالعاشر من رمضان.