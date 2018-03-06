ضبط متعهد أغذية لتوريده وجبات فاسدة لمستشفى ساقلتة المركزى بسوهاج







سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة بسوهاج، برئاسة الرائد أحمد ماهر رئيس مباحث المركز بالإنابة، من إلقاء القبض على متعهد أغذية، لتوريده وجبات غذائية للمستشفى غير مطابقة للمواصفات.

كان اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى مساعد المدير للشرق، يفيد بتقدم "عابد . ا" 57 سنة، مشرف أغذية بمستشفى ساقلته المركزى، ويقيم بندر ساقلتة بتضرره من "عمر ع ع" 31 سنة، الموزع الغذائى للمستشفى، ويقيم ساحل طهطا دائرة قسم طهطا، لتوريده وجبات غذائية للمستشفى غير مطابقة للمواصفات عبارة عن "10" فراخ مجمدة و"320" علبة عسل نحل.

وبمعاينة تلك الوجبات بمعرفة الإدارة الصحية ومفتش الأغذية، تبين أنها غير صالحه للاستهلاك الآدمى، فتم ضبط المشكو فـى حقه، وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1364 جنح المركز لسنة 2018، وجارى العرض على النيابة.