صور.. وفد الكونجرس الأمريكى يتابع توسعات محطة المعالجة بغابات الأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

تفقد وفد من الكونجرس الأمريكى، أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية بالحبيل بمحافظة الأقصر، وذلك برفقة اللواء محمد يحيى، رئيس شرة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وعدد من قيادات المحافظة وشركة المياه.

وقال وليد الإدفاوى، المتحدث الإعلامى باسم شركة مياه الشرب بالأقصر، إن أعمال توسعات المحطة بالحبيل ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث تقدر الطاقة التصميمية لمشروع التوسعة ب 36، 000 م3/يوم، وتشمل حفر برك الأكسدة وخزانات الموازنة بطول المسار المعدل لخط الطرد الموجود قطر 800م، ضمن مساحة الغابات التى سيتم استصلاحها وتقدر بحوالى 30 فدانا إضافية.



وفد الكونجرس الأمريكى يتابع توسعات محطة المعالجة بالغابات الشجرية بالأقصر



جانب من جولة وفد الكونجرس الأمريكى بمدينة الاقصر



زيارة وفد أمريكى لمتابعة محطات معالجة الصرف الصحى بالأقصر



وفد الكونجرس يتابع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية