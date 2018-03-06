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الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:21 م
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صور.. وفد الكونجرس الأمريكى يتابع توسعات محطة المعالجة بغابات الأقصر

الثلاثاء، 06 مارس 2018 03:43 م
صور.. وفد الكونجرس الأمريكى يتابع توسعات محطة المعالجة بغابات الأقصر زيارة وفد امريكي لمتابعة محطات معالجة الصرف الصحي بالاقصر





الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد وفد من الكونجرس الأمريكى، أعمال توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية بالحبيل بمحافظة الأقصر، وذلك برفقة اللواء محمد يحيى، رئيس شرة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، وعدد من قيادات المحافظة وشركة المياه.

 

وقال وليد الإدفاوى، المتحدث الإعلامى باسم شركة مياه الشرب بالأقصر، إن أعمال توسعات المحطة بالحبيل ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث تقدر الطاقة التصميمية لمشروع التوسعة ب 36، 000 م3/يوم، وتشمل حفر برك الأكسدة وخزانات الموازنة بطول المسار المعدل لخط الطرد الموجود قطر 800م، ضمن مساحة الغابات التى سيتم استصلاحها وتقدر بحوالى 30 فدانا إضافية.

وفد الكونجرس الأمريكى يتابع توسعات محطة المعالجة بالغابات الشجرية بالأقصر
وفد الكونجرس الأمريكى يتابع توسعات محطة المعالجة بالغابات الشجرية بالأقصر

 

جانب من جولة وفد الكونجرس الأمريكى بمدينة الاقصر
جانب من جولة وفد الكونجرس الأمريكى بمدينة الاقصر

 

زيارة وفد أمريكى لمتابعة محطات معالجة الصرف الصحى بالأقصر
زيارة وفد أمريكى لمتابعة محطات معالجة الصرف الصحى بالأقصر

 

وفد الكونجرس يتابع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية
وفد الكونجرس يتابع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بالغابات الشجرية

 

جانب من متابعة الوفد الأمريكى لمحطة الصرف الصحى بالحبيل
جانب من متابعة الوفد الأمريكى لمحطة الصرف الصحى بالحبيل

 

 

 


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