صور.. وصول 46 شاحنة تابعة للصليب الأحمر إلى الغوطة الشرقية بسوريا







كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تستمر شاحنات الإغاثة التابعة للصليب الأحمر فى تفريغ شحنتها للمساعدة فى إغاثة أهالى الغوطة بسوريا ، والتى تشهد قصف من قبل الجماعات المسلحة.

وقالت هيئة الصليب الأحمر الدولى على تويتر، أمس الإثنين، أن قافلة إغاثة من 46 شاحنة تتحرك صوب الغوطة الشرقية.

وسيطر الجيش السورى وحلفاءه على أكثر من ثلث الغوطة الشرقية من أيدى عناصر المعارضة منذ أن بدأوا هجوما بريا فى المنطقة القريبة من دمشق منذ أسبوع.

من جانبه قال شاهد من رويترز أمس الاثنين إن قافلة إغاثة دولية اجتازت آخر نقطة تفتيش للجيش السورى وبدأت فى دخول منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وفى سياق منفصل قال على الزعترى، وهو مسؤول كبير بالأمم المتحدة يرافق القافلة، لرويترز إن تفريغ حمولة شاحنات الإغاثة فى الجيب المحاصر سيستغرق "ساعات كثيرة" وإن القافلة ربما لا تغادر الغوطة الشرقية إلا بعد حلول الظلام بكثير.



الدمار فى الغوطة



تفريغ الشحنات



جانب من المساعدات



سيارات تابعة للأمم المتحدة



شاحنات الصليب الأحمر فى الغوطة