video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. وصول 46 شاحنة تابعة للصليب الأحمر إلى الغوطة الشرقية بسوريا

الثلاثاء، 06 مارس 2018 02:08 ص
صور.. وصول 46 شاحنة تابعة للصليب الأحمر إلى الغوطة الشرقية بسوريا شاحنات الصليب الأحمر





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

تستمر شاحنات الإغاثة التابعة للصليب الأحمر فى تفريغ شحنتها للمساعدة فى إغاثة أهالى الغوطة بسوريا ، والتى تشهد قصف من قبل الجماعات المسلحة.

وقالت هيئة الصليب الأحمر الدولى على تويتر، أمس الإثنين، أن قافلة إغاثة من 46 شاحنة تتحرك صوب الغوطة الشرقية.

وسيطر الجيش السورى وحلفاءه على أكثر من ثلث الغوطة الشرقية من أيدى عناصر المعارضة منذ أن بدأوا هجوما بريا فى المنطقة القريبة من دمشق منذ أسبوع.

من جانبه قال شاهد من رويترز أمس الاثنين إن قافلة إغاثة دولية اجتازت آخر نقطة تفتيش للجيش السورى وبدأت فى دخول منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وفى سياق منفصل قال على الزعترى، وهو مسؤول كبير بالأمم المتحدة يرافق القافلة، لرويترز إن تفريغ حمولة شاحنات الإغاثة فى الجيب المحاصر سيستغرق "ساعات كثيرة" وإن القافلة ربما لا تغادر الغوطة الشرقية إلا بعد حلول الظلام بكثير.

الدمار فى الغوطة
الدمار فى الغوطة

 

تفريغ الشحنات
تفريغ الشحنات

 

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات

 

سيارات تابعة للأمم المتحدة
سيارات تابعة للأمم المتحدة

 

شاحنات الصليب الأحمر فى الغوطة
شاحنات الصليب الأحمر فى الغوطة

 

شاحنات تابعة للصليب الأحمر
شاحنات تابعة للصليب الأحمر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصليب الأحمر الدولى يطلب السماح بدخول فرقه إلى الغوطة الشرقية لعلاج الجرحى

الصليب الأحمر: قافلة مساعدات لسوريا تتجه إلى تل رفعت وعفرين

الصليب الأحمر: قافلة إغاثة من 46 شاحنة تتحرك صوب الغوطة الشرقية

الصليب الأحمر

سوريا

الغوطة




لا تفوتك
تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

تفاصيل زيارة الرئيس السيسى وولى العهد السعودى إلى دار الأوبرا المصرية

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

فيديو.. نائب رئيس بنك مصر: أصدرنا شهادات "أمان" بقيمة 1.1 مليون جنيه خلال يومين

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

صور.. الرئيس وولى العهد السعودى فى الأوبرا.. وزيرة الثقافة تقدم نبذة تاريخية عن الدار .. السيسى: عرض "سلم نفسك" أبكانى لأن الدفاع عن مصر أشرف وأقدس مهمة.. ويدعو ممثلى العرض للالتحاق بالأكاديمية الوطنية للشباب

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

الأهلي يرفع درجة الطوارىء استعدادا لموقعة مونانا الجابوني.. الفريق يبدأ مرانه الختامى بقراءة الفاتحة والبدرى يضم 22 لاعبا على رأسهم عبد الله السعيد.. الجهاز الفنى يحذر من خطورة 4 لاعبين والضيوف بالزى الأخضر

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

رجيم للمراهقات.. نصائح لفقدان الوزن بسهولة من غير ما تضرى جسمك

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

حكايات كأس العالم.. تشابالالا يفتتح مونديال 2010 بهدف خرافى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة